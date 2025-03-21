https://ria.ru/20250321/putin-2006460140.html
Путин поручил ускорить развитие отрасли беспилотной авиации
Путин поручил ускорить развитие отрасли беспилотной авиации - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил ускорить развитие отрасли беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:15:00+03:00
2025-03-21T14:15:00+03:00
2025-03-21T14:48:00+03:00
владимир путин
россия
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безопасность
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня, далее - один раз в полгода, ответственный - премьер России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин, безопасность
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Безопасность
Путин поручил ускорить развитие отрасли беспилотной авиации
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации