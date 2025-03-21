https://ria.ru/20250321/putin-2006460140.html

Путин поручил ускорить развитие отрасли беспилотной авиации

Путин поручил ускорить развитие отрасли беспилотной авиации - РИА Новости, 21.03.2025

Путин поручил ускорить развитие отрасли беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:15:00+03:00

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2025-03-21T14:48:00+03:00

владимир путин

россия

михаил мишустин

безопасность

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня, далее - один раз в полгода, ответственный - премьер России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html

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владимир путин, россия, михаил мишустин, безопасность