Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 21.03.2025 (обновлено: 14:22 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin-2006459689.html
Путин поручил повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА
Путин поручил повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня принять меры по повышению уровня локализации производства компонентов беспилотных систем. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:14:00+03:00
2025-03-21T14:22:00+03:00
владимир путин
россия
технологии
михаил мишустин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня принять меры по повышению уровня локализации производства компонентов беспилотных систем.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... принять меры, обеспечивающие повышение уровня локализации производства ключевых узлов (агрегатов и их компонентов) беспилотных авиационных систем, а также утвердить программы, предусматривающие создание производственных линий полного цикла для организаций – производителей беспилотных авиационных систем и их оснащение такими производственными линиями", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250321/putin--2006461500.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, технологии, михаил мишустин, безопасность
Владимир Путин, Россия, Технологии, Михаил Мишустин, Безопасность
Путин поручил повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА

Путин поручил повысить локализацию производства компонентов беспилотных систем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня принять меры по повышению уровня локализации производства компонентов беспилотных систем.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... принять меры, обеспечивающие повышение уровня локализации производства ключевых узлов (агрегатов и их компонентов) беспилотных авиационных систем, а также утвердить программы, предусматривающие создание производственных линий полного цикла для организаций – производителей беспилотных авиационных систем и их оснащение такими производственными линиями", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин дал поручение по вопросу офиса по развитию беспилотных авиасистем
14:18
 
Владимир ПутинРоссияТехнологииМихаил МишустинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала