https://ria.ru/20250321/putin-2006459689.html
Путин поручил повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА
Путин поручил повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня принять меры по повышению уровня локализации производства компонентов беспилотных систем. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:14:00+03:00
2025-03-21T14:14:00+03:00
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михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня принять меры по повышению уровня локализации производства компонентов беспилотных систем.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... принять меры, обеспечивающие повышение уровня локализации производства ключевых узлов (агрегатов и их компонентов) беспилотных авиационных систем, а также утвердить программы, предусматривающие создание производственных линий полного цикла для организаций – производителей беспилотных авиационных систем и их оснащение такими производственными линиями", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 июня 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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владимир путин, россия, технологии, михаил мишустин, безопасность
Владимир Путин, Россия, Технологии, Михаил Мишустин, Безопасность
Путин поручил повысить уровень локализации производства компонентов БПЛА
Путин поручил повысить локализацию производства компонентов беспилотных систем