https://ria.ru/20250321/putin-2006459308.html

Путин поручил расширить использование БПЛА в отраслях экономики

Путин поручил расширить использование БПЛА в отраслях экономики - РИА Новости, 21.03.2025

Путин поручил расширить использование БПЛА в отраслях экономики

Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, чтобы кардинально расширить использование беспилотных авиасистем в разных отраслях экономики. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:13:00+03:00

2025-03-21T14:13:00+03:00

2025-03-21T14:21:00+03:00

экономика

владимир путин

россия

михаил мишустин

андрей белоусов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, чтобы кардинально расширить использование беспилотных авиасистем в разных отраслях экономики.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, ФСБ России и при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России" с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры по кардинальному расширению использования беспилотных авиационных систем в различных отраслях экономики, в том числе обеспечив сокращение сроков проведения мероприятий (контрольных просмотров), в ходе которых ограничивается использование цифровых геопространственных данных, и обратив особое внимание на необходимость создания и использования в этих целях цифровой платформы", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников.

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экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин, андрей белоусов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии