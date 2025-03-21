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Путин поручил расширить использование БПЛА в отраслях экономики - РИА Новости, 21.03.2025
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14:13 21.03.2025 (обновлено: 14:21 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin-2006459308.html
Путин поручил расширить использование БПЛА в отраслях экономики
Путин поручил расширить использование БПЛА в отраслях экономики - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил расширить использование БПЛА в отраслях экономики
Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, чтобы кардинально расширить использование беспилотных авиасистем в разных отраслях экономики. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:13:00+03:00
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экономика
владимир путин
россия
михаил мишустин
андрей белоусов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, чтобы кардинально расширить использование беспилотных авиасистем в разных отраслях экономики.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, ФСБ России и при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России" с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры по кардинальному расширению использования беспилотных авиационных систем в различных отраслях экономики, в том числе обеспечив сокращение сроков проведения мероприятий (контрольных просмотров), в ходе которых ограничивается использование цифровых геопространственных данных, и обратив особое внимание на необходимость создания и использования в этих целях цифровой платформы", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников.
https://ria.ru/20250321/putin--2006461500.html
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экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин, андрей белоусов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии
Путин поручил расширить использование БПЛА в отраслях экономики

Путин поручил кардинально расширить использование БПЛА в отраслях экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, чтобы кардинально расширить использование беспилотных авиасистем в разных отраслях экономики.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, ФСБ России и при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России" с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры по кардинальному расширению использования беспилотных авиационных систем в различных отраслях экономики, в том числе обеспечив сокращение сроков проведения мероприятий (контрольных просмотров), в ходе которых ограничивается использование цифровых геопространственных данных, и обратив особое внимание на необходимость создания и использования в этих целях цифровой платформы", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин дал поручение по вопросу офиса по развитию беспилотных авиасистем
14:18
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияМихаил МишустинАндрей БелоусовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Технологии
 
 
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