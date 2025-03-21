https://ria.ru/20250321/putin-2006458782.html

Путин дал поручение по поддержке развития спутниковых группировок связи

Путин дал поручение по поддержке развития спутниковых группировок связи - РИА Новости, 21.03.2025

Путин дал поручение по поддержке развития спутниковых группировок связи

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ учесть в нацпроектах финансирование развития низкоорбитальных спутниковых группировок связи и навигации. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:11:00+03:00

2025-03-21T14:11:00+03:00

2025-03-21T14:38:00+03:00

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ учесть в нацпроектах финансирование развития низкоорбитальных спутниковых группировок связи и навигации.Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля."Правительству России совместно с госкорпорацией "Роскосмос", автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных организаций в целях координации использования воздушного пространства и околоземного космического пространства, в том числе на международном уровне, обеспечить включение в национальные проекты "Беспилотные авиационные системы", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", национальный проект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и дополнительное финансирование мероприятий, направленных: а) на создание, развитие и эксплуатацию низкоорбитальных спутниковых группировок связи и навигации, объектов наземной космической инфраструктуры в целях расширения зоны покрытия, необходимой для связи с беспилотными авиационными системами и управления ими",- говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и глава "Роскоскома" Дмитрий Баканов.

https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html

https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006468671.html

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владимир путин, общество, роскосмос, михаил мишустин, дмитрий песков, россия