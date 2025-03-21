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Путин дал поручение по поддержке развития спутниковых группировок связи - РИА Новости, 21.03.2025
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14:11 21.03.2025 (обновлено: 14:38 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin-2006458782.html
Путин дал поручение по поддержке развития спутниковых группировок связи
Путин дал поручение по поддержке развития спутниковых группировок связи - РИА Новости, 21.03.2025
Путин дал поручение по поддержке развития спутниковых группировок связи
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ учесть в нацпроектах финансирование развития низкоорбитальных спутниковых группировок связи и навигации. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:11:00+03:00
2025-03-21T14:38:00+03:00
владимир путин
общество
роскосмос
михаил мишустин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ учесть в нацпроектах финансирование развития низкоорбитальных спутниковых группировок связи и навигации.Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля."Правительству России совместно с госкорпорацией "Роскосмос", автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных организаций в целях координации использования воздушного пространства и околоземного космического пространства, в том числе на международном уровне, обеспечить включение в национальные проекты "Беспилотные авиационные системы", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", национальный проект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и дополнительное финансирование мероприятий, направленных: а) на создание, развитие и эксплуатацию низкоорбитальных спутниковых группировок связи и навигации, объектов наземной космической инфраструктуры в целях расширения зоны покрытия, необходимой для связи с беспилотными авиационными системами и управления ими",- говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и глава "Роскоскома" Дмитрий Баканов.
https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006468671.html
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владимир путин, общество, роскосмос, михаил мишустин, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Общество, Роскосмос, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Россия
Путин дал поручение по поддержке развития спутниковых группировок связи

Путин поручил учесть финансирование спутниковых группировок связи в нацпроектах

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ учесть в нацпроектах финансирование развития низкоорбитальных спутниковых группировок связи и навигации.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин поручил представить предложения по допуску к управлению БПЛА
14:36
"Правительству России совместно с госкорпорацией "Роскосмос", автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных организаций в целях координации использования воздушного пространства и околоземного космического пространства, в том числе на международном уровне, обеспечить включение в национальные проекты "Беспилотные авиационные системы", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", национальный проект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и дополнительное финансирование мероприятий, направленных: а) на создание, развитие и эксплуатацию низкоорбитальных спутниковых группировок связи и навигации, объектов наземной космической инфраструктуры в целях расширения зоны покрытия, необходимой для связи с беспилотными авиационными системами и управления ими",- говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и глава "Роскоскома" Дмитрий Баканов.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин поручил утвердить план мероприятий для роста экспорта беспилотников
дополняется ...
 
Владимир ПутинОбществоРоскосмосМихаил МишустинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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