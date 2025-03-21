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Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой - РИА Новости, 21.03.2025
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14:10 21.03.2025 (обновлено: 14:21 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin-2006458511.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой
Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации. РИА Новости, 21.03.2025
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самара
владимир путин
самарская область
михаил мишустин
вячеслав федорищев
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации. Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Самарской области рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации, в том числе о создании института беспилотной авиации на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тольяттинский государственный университет", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
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самара, владимир путин, самарская область, михаил мишустин, вячеслав федорищев, россия, тольяттинский государственный университет
Самара, Владимир Путин, Самарская область, Михаил Мишустин, Вячеслав Федорищев, Россия, Тольяттинский государственный университет
Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой

Путин поручил изучить вопрос о центре беспилотной авиации в Самарской области

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Самарской области рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации, в том числе о создании института беспилотной авиации на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тольяттинский государственный университет", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин дал поручение по поддержке развития беспилотных систем в регионах
14:15
 
СамараВладимир ПутинСамарская областьМихаил МишустинВячеслав ФедорищевРоссияТольяттинский государственный университет
 
 
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