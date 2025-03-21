https://ria.ru/20250321/putin-2006458511.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой
Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:10:00+03:00
2025-03-21T14:10:00+03:00
2025-03-21T14:21:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации. Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Самарской области рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации, в том числе о создании института беспилотной авиации на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тольяттинский государственный университет", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
https://ria.ru/20250321/putin--2006460398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, владимир путин, самарская область, михаил мишустин, вячеслав федорищев, россия, тольяттинский государственный университет
Самара, Владимир Путин, Самарская область, Михаил Мишустин, Вячеслав Федорищев, Россия, Тольяттинский государственный университет
Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой
Путин поручил изучить вопрос о центре беспилотной авиации в Самарской области