https://ria.ru/20250321/putin-2006458511.html

Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой

Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой - РИА Новости, 21.03.2025

Путин поручил рассмотреть вопрос о центре беспилотной авиации под Самарой

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации. РИА Новости, 21.03.2025

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2025-03-21T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации. Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Самарской области рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации, в том числе о создании института беспилотной авиации на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тольяттинский государственный университет", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июня 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

https://ria.ru/20250321/putin--2006460398.html

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самарская область

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Наталья Макарова

самара, владимир путин, самарская область, михаил мишустин, вячеслав федорищев, россия, тольяттинский государственный университет