https://ria.ru/20250321/putin-2006457671.html

Путин поручил создать рейтинг по вопросу эксплуатантов беспилотных систем

Путин поручил создать рейтинг по вопросу эксплуатантов беспилотных систем - РИА Новости, 21.03.2025

Путин поручил создать рейтинг по вопросу эксплуатантов беспилотных систем

Президент России Владимир Путин поручил сформировать рейтинг по созданию условий для эксплуатантов беспилотных авиационных систем в регионах. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:08:00+03:00

2025-03-21T14:08:00+03:00

2025-03-21T14:13:00+03:00

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать рейтинг по созданию условий для эксплуатантов беспилотных авиационных систем в регионах.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и "Платформа Национальной технологической инициативы" обеспечить разработку и формирование национального рейтинга, в котором учитывается создание субъектами РФ благоприятных условий для привлечения эксплуатантов беспилотных авиационных систем и на основании которого определяются лучшие практики применения таких систем (с учетом опыта формирования национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ), и рассмотреть вопрос об оказании не позднее 2026 года государственной поддержки с учетом данного рейтинга", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть представлен 1 июня 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250128/putin-1996008467.html

https://ria.ru/20250313/rossiya-2004691668.html

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владимир путин, общество