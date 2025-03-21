Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать рейтинг по вопросу эксплуатантов беспилотных систем - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 21.03.2025 (обновлено: 14:13 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin-2006457671.html
Путин поручил создать рейтинг по вопросу эксплуатантов беспилотных систем
Путин поручил создать рейтинг по вопросу эксплуатантов беспилотных систем - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поручил создать рейтинг по вопросу эксплуатантов беспилотных систем
Президент России Владимир Путин поручил сформировать рейтинг по созданию условий для эксплуатантов беспилотных авиационных систем в регионах. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:08:00+03:00
2025-03-21T14:13:00+03:00
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать рейтинг по созданию условий для эксплуатантов беспилотных авиационных систем в регионах.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и "Платформа Национальной технологической инициативы" обеспечить разработку и формирование национального рейтинга, в котором учитывается создание субъектами РФ благоприятных условий для привлечения эксплуатантов беспилотных авиационных систем и на основании которого определяются лучшие практики применения таких систем (с учетом опыта формирования национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ), и рассмотреть вопрос об оказании не позднее 2026 года государственной поддержки с учетом данного рейтинга", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть представлен 1 июня 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250128/putin-1996008467.html
https://ria.ru/20250313/rossiya-2004691668.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество
Владимир Путин, Общество
Путин поручил создать рейтинг по вопросу эксплуатантов беспилотных систем

Путин поручил сформировать рейтинг по вопросу эксплуатантов беспилотных систем

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать рейтинг по созданию условий для эксплуатантов беспилотных авиационных систем в регионах.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин поручил организовать международный форум по беспилотным системам
28 января, 22:06
"Правительству РФ совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и "Платформа Национальной технологической инициативы" обеспечить разработку и формирование национального рейтинга, в котором учитывается создание субъектами РФ благоприятных условий для привлечения эксплуатантов беспилотных авиационных систем и на основании которого определяются лучшие практики применения таких систем (с учетом опыта формирования национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ), и рассмотреть вопрос об оказании не позднее 2026 года государственной поддержки с учетом данного рейтинга", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен 1 июня 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Квазимачта концерна Калашников на выставке - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам
13 марта, 10:30
 
Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала