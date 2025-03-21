https://ria.ru/20250321/putin-2006441986.html

Путину доложили об открытом письме подсудимого генерала Попова

Путину доложили об открытом письме подсудимого генерала Попова - РИА Новости, 21.03.2025

Путину доложили об открытом письме подсудимого генерала Попова

Президенту РФ Владимиру Путину доложено об открытом письме подсудимого генерала Ивана Попова, который просит президента "вернуть его в строй", заявил... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:16:00+03:00

2025-03-21T13:16:00+03:00

2025-03-21T14:24:00+03:00

происшествия

россия

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иван попов (генерал)

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено об открытом письме подсудимого генерала Ивана Попова, который просит президента "вернуть его в строй", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно было опубликовано и, разумеется, оно и доложено главе государства. Других комментариев у меня нет", - заявил Песков журналистам на вопрос, как в Кремле отреагировали на поступившее письмо бывшего командующего 58-й гвардейской армии Ивана Попова, обвиняемого в хищении. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попов, которому предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и служебном подлоге, вину не признает.

https://ria.ru/20241016/popov-1978396400.html

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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)