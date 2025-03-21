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Путин в пятницу может провести международный телефонный разговор

Путин в пятницу может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 21.03.2025

Путин в пятницу может провести международный телефонный разговор

В рабочем графике президента России Владимира Путина на пятницу не исключен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:01:00+03:00

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2025-03-21T13:01:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В рабочем графике президента России Владимира Путина на пятницу не исключен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вторая половина дня: возможен международный телефонный разговор (у Путина - ред.)", - сказал Песков.

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)