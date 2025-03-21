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Путин в пятницу может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 21.03.2025
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13:01 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/putin-2006433540.html
Путин в пятницу может провести международный телефонный разговор
Путин в пятницу может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 21.03.2025
Путин в пятницу может провести международный телефонный разговор
В рабочем графике президента России Владимира Путина на пятницу не исключен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:01:00+03:00
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политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В рабочем графике президента России Владимира Путина на пятницу не исключен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вторая половина дня: возможен международный телефонный разговор (у Путина - ред.)", - сказал Песков.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Путин в пятницу может провести международный телефонный разговор

Песков: в рабочем графике Путина не исключен международный телефонный разговор

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону
Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В рабочем графике президента России Владимира Путина на пятницу не исключен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вторая половина дня: возможен международный телефонный разговор (у Путина - ред.)", - сказал Песков.
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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