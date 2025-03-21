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"Нет выбора": в США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 21.03.2025
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05:51 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/putin-2006357260.html
"Нет выбора": в США неожиданно высказались о Путине
"Нет выбора": в США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 21.03.2025
"Нет выбора": в США неожиданно высказались о Путине
Несмотря на желание выставить президента России Владимира Путина в негативном свете, у Запада не осталось других вариантов, кроме как доверять ему в вопросе... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:51:00+03:00
2025-03-21T05:51:00+03:00
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украина
европа
джон миршаймер
владимир путин
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МОСКВА, 21 марта — РИА Новости. Несмотря на желание выставить президента России Владимира Путина в негативном свете, у Запада не осталось других вариантов, кроме как доверять ему в вопросе завершения конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."У нас нет другого выбора, кроме как доверять (Владимиру. — Прим. ред.) Путину", — сказал он.По словам профессора, несмотря на то, что в западных СМИ Путина изображают злодеем, на самом деле там просто бессильны перед намерениями российского лидера и не имеют на него никаких рычагов воздействия."Допустим, западная пропаганда говорит правду: ему нельзя доверять. Так что же мы будем делать? Не будем заключать с ним сделку? Просто продолжим войну, которую проигрываем? Умрет еще больше украинцев? Они потеряют еще больше территорий? Правда здесь в том, что у нас на руках нет карт", — предупредил Миршаймер.При этом, напомнил эксперт, российский лидер всегда был единственным человеком, который хотел предпринять конкретные действия для урегулирования ситуации на Украине, в то время как представители Запада пускали пыль в глаза, разрушая все инициативы.Ранее журнал The National Interest сообщил, что перезагрузка отношений между Россией и Соединенными Штатами показывает Европе необходимость выхода из “параллельной вселенной”. По мнению авторов материала, европейские лидеры, похоже, не понимают, что развертывание войск стран НАТО в качестве "миротворцев" почти наверняка не приемлемо для России в любом мирном соглашении, а разговоры о "коалиции желающих" могут сорвать переговоры с Москвой.
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006342443.html
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россия, украина, европа, джон миршаймер, владимир путин
Россия, Украина, Европа, Джон Миршаймер, Владимир Путин
"Нет выбора": в США неожиданно высказались о Путине

Профессор Миршаймер призвал Запад доверять Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 марта — РИА Новости. Несмотря на желание выставить президента России Владимира Путина в негативном свете, у Запада не осталось других вариантов, кроме как доверять ему в вопросе завершения конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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"У нас нет другого выбора, кроме как доверять (Владимиру. — Прим. ред.) Путину", — сказал он.
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По словам профессора, несмотря на то, что в западных СМИ Путина изображают злодеем, на самом деле там просто бессильны перед намерениями российского лидера и не имеют на него никаких рычагов воздействия.
"Допустим, западная пропаганда говорит правду: ему нельзя доверять. Так что же мы будем делать? Не будем заключать с ним сделку? Просто продолжим войну, которую проигрываем? Умрет еще больше украинцев? Они потеряют еще больше территорий? Правда здесь в том, что у нас на руках нет карт", — предупредил Миршаймер.
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При этом, напомнил эксперт, российский лидер всегда был единственным человеком, который хотел предпринять конкретные действия для урегулирования ситуации на Украине, в то время как представители Запада пускали пыль в глаза, разрушая все инициативы.
Ранее журнал The National Interest сообщил, что перезагрузка отношений между Россией и Соединенными Штатами показывает Европе необходимость выхода из “параллельной вселенной”. По мнению авторов материала, европейские лидеры, похоже, не понимают, что развертывание войск стран НАТО в качестве "миротворцев" почти наверняка не приемлемо для России в любом мирном соглашении, а разговоры о "коалиции желающих" могут сорвать переговоры с Москвой.
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