"Нет выбора": в США неожиданно высказались о Путине
Профессор Миршаймер призвал Запад доверять Путину
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 марта — РИА Новости. Несмотря на желание выставить президента России Владимира Путина в негативном свете, у Запада не осталось других вариантов, кроме как доверять ему в вопросе завершения конфликта на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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"У нас нет другого выбора, кроме как доверять (Владимиру. — Прим. ред.) Путину", — сказал он.
По словам профессора, несмотря на то, что в западных СМИ Путина изображают злодеем, на самом деле там просто бессильны перед намерениями российского лидера и не имеют на него никаких рычагов воздействия.
"Допустим, западная пропаганда говорит правду: ему нельзя доверять. Так что же мы будем делать? Не будем заключать с ним сделку? Просто продолжим войну, которую проигрываем? Умрет еще больше украинцев? Они потеряют еще больше территорий? Правда здесь в том, что у нас на руках нет карт", — предупредил Миршаймер.
При этом, напомнил эксперт, российский лидер всегда был единственным человеком, который хотел предпринять конкретные действия для урегулирования ситуации на Украине, в то время как представители Запада пускали пыль в глаза, разрушая все инициативы.
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