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Путин дал поручение по вопросу офиса по развитию беспилотных авиасистем - РИА Новости, 21.03.2025
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14:18 21.03.2025 (обновлено: 14:24 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin--2006461500.html
Путин дал поручение по вопросу офиса по развитию беспилотных авиасистем
Путин дал поручение по вопросу офиса по развитию беспилотных авиасистем - РИА Новости, 21.03.2025
Путин дал поручение по вопросу офиса по развитию беспилотных авиасистем
Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля представить предложения по формированию проектного офиса по развитию беспилотных авиасистем. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:18:00+03:00
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владимир путин
общество
михаил мишустин
сергей собянин
москва
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля представить предложения по формированию проектного офиса по развитию беспилотных авиасистем.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы": представить предложения по формированию проектного офиса по развитию беспилотных авиационных систем, в том числе по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы", предусмотрев наделение такого проектного офиса полномочиями центра компетенций, координирующего развитие сети научно-производственных центров и осуществляющего расчет национального рейтинга, в котором учитывается создание субъектами Российской Федерации благоприятных условий для привлечения эксплуатантов беспилотных авиационных систем и на основании которого определяются лучшие практики применения таких систем", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 30 апреля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006461600.html
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владимир путин, общество, михаил мишустин, сергей собянин, москва, россия
Владимир Путин, Общество, Михаил Мишустин, Сергей Собянин, Москва, Россия
Путин дал поручение по вопросу офиса по развитию беспилотных авиасистем

Путин поручил представить идеи по теме офиса по развитию беспилотных авиасистем

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля представить предложения по формированию проектного офиса по развитию беспилотных авиасистем.
Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Правительство проанализирует потребности регионов в беспилотниках
Вчера, 14:18
"Правительству РФ совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы": представить предложения по формированию проектного офиса по развитию беспилотных авиационных систем, в том числе по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы", предусмотрев наделение такого проектного офиса полномочиями центра компетенций, координирующего развитие сети научно-производственных центров и осуществляющего расчет национального рейтинга, в котором учитывается создание субъектами Российской Федерации благоприятных условий для привлечения эксплуатантов беспилотных авиационных систем и на основании которого определяются лучшие практики применения таких систем", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 30 апреля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Путин дал поручение по поддержке развития беспилотных систем в регионах
Вчера, 14:15
 
Владимир ПутинОбществоМихаил МишустинСергей СобянинМоскваРоссия
 
 
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