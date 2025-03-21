https://ria.ru/20250321/putin--2006461500.html

Путин дал поручение по вопросу офиса по развитию беспилотных авиасистем

Путин дал поручение по вопросу офиса по развитию беспилотных авиасистем - РИА Новости, 21.03.2025

Путин дал поручение по вопросу офиса по развитию беспилотных авиасистем

Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля представить предложения по формированию проектного офиса по развитию беспилотных авиасистем. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:18:00+03:00

2025-03-21T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля представить предложения по формированию проектного офиса по развитию беспилотных авиасистем.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы": представить предложения по формированию проектного офиса по развитию беспилотных авиационных систем, в том числе по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы", предусмотрев наделение такого проектного офиса полномочиями центра компетенций, координирующего развитие сети научно-производственных центров и осуществляющего расчет национального рейтинга, в котором учитывается создание субъектами Российской Федерации благоприятных условий для привлечения эксплуатантов беспилотных авиационных систем и на основании которого определяются лучшие практики применения таких систем", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 30 апреля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006461600.html

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владимир путин, общество, михаил мишустин, сергей собянин, москва, россия