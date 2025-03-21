https://ria.ru/20250321/putin--2006460398.html
Путин дал поручение по поддержке развития беспилотных систем в регионах
Путин дал поручение по поддержке развития беспилотных систем в регионах - РИА Новости, 21.03.2025
Путин дал поручение по поддержке развития беспилотных систем в регионах
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об оказании господдержки для развития беспилотных авиационных систем не позднее 2026 года. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:15:00+03:00
2025-03-21T14:15:00+03:00
2025-03-21T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об оказании господдержки для развития беспилотных авиационных систем не позднее 2026 года.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и "Платформа Национальной технологической инициативы" обеспечить разработку и формирование национального рейтинга, в котором учитывается создание субъектами РФ благоприятных условий для привлечения эксплуатантов беспилотных авиационных систем и на основании которого определяются лучшие практики применения таких систем (с учетом опыта формирования национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ), и рассмотреть вопрос об оказании не позднее 2026 года государственной поддержки с учетом данного рейтинга", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть представлен 1 июня 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html
https://ria.ru/20250321/natsproekt-2006466883.html
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владимир путин, общество, россия, михаил мишустин, светлана чупшева
Владимир Путин, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Светлана Чупшева
Путин дал поручение по поддержке развития беспилотных систем в регионах
Путин поручил проработать тему поддержки развития беспилотных систем в регионах