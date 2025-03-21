https://ria.ru/20250321/putin--2006460398.html

Путин дал поручение по поддержке развития беспилотных систем в регионах

Путин дал поручение по поддержке развития беспилотных систем в регионах - РИА Новости, 21.03.2025

Путин дал поручение по поддержке развития беспилотных систем в регионах

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об оказании господдержки для развития беспилотных авиационных систем не позднее 2026 года. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:15:00+03:00

2025-03-21T14:15:00+03:00

2025-03-21T14:37:00+03:00

владимир путин

общество

россия

михаил мишустин

светлана чупшева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_e6b0af5e5866450b8d0ea6ea06f12556.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об оказании господдержки для развития беспилотных авиационных систем не позднее 2026 года.Перечень поручений по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с автономными некоммерческими организациями "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и "Платформа Национальной технологической инициативы" обеспечить разработку и формирование национального рейтинга, в котором учитывается создание субъектами РФ благоприятных условий для привлечения эксплуатантов беспилотных авиационных систем и на основании которого определяются лучшие практики применения таких систем (с учетом опыта формирования национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ), и рассмотреть вопрос об оказании не позднее 2026 года государственной поддержки с учетом данного рейтинга", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть представлен 1 июня 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250321/putin-2006469238.html

https://ria.ru/20250321/natsproekt-2006466883.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, россия, михаил мишустин, светлана чупшева