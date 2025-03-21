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ВСУ "вцепились" в Часов Яр, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 21.03.2025 (обновлено: 15:53 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pushilin-2006509604.html
ВСУ "вцепились" в Часов Яр, заявил Пушилин
ВСУ "вцепились" в Часов Яр, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.03.2025
ВСУ "вцепились" в Часов Яр, заявил Пушилин
Украинские войска "вцепились" в город Часов Яр в ДНР, после взятия которого для российских военных открывается оперативный простор на Краматорск, Славянск и... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:52:00+03:00
2025-03-21T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
славянск
константиновка
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Украинские войска "вцепились" в город Часов Яр в ДНР, после взятия которого для российских военных открывается оперативный простор на Краматорск, Славянск и Константиновку, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Мы видим, что противник вцепился в сам Часов Яр, понимая, что данный населенный пункт на высоте находится - господствующая высота, по сути, и в дальнейшем после его освобождения у наших подразделений открывается оперативный простор в плане продвижения по ряду направлений, то есть на Краматорск, на Славянск, на Константиновку. Поэтому, конечно же, противник упирается", - сказал Пушилин журналистам. Он отметил, что, тем не менее, практически везде в республике идет продвижение российских войск вперед.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краматорск
славянск
константиновка
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в мире, краматорск, славянск, константиновка, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Славянск, Константиновка, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ "вцепились" в Часов Яр, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что украинские войска вцепились в находящийся на высоте Часов Яр

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Украинские войска "вцепились" в город Часов Яр в ДНР, после взятия которого для российских военных открывается оперативный простор на Краматорск, Славянск и Константиновку, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"Мы видим, что противник вцепился в сам Часов Яр, понимая, что данный населенный пункт на высоте находится - господствующая высота, по сути, и в дальнейшем после его освобождения у наших подразделений открывается оперативный простор в плане продвижения по ряду направлений, то есть на Краматорск, на Славянск, на Константиновку. Поэтому, конечно же, противник упирается", - сказал Пушилин журналистам.
Он отметил, что, тем не менее, практически везде в республике идет продвижение российских войск вперед.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскСлавянскКонстантиновкаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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