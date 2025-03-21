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ВСУ "вцепились" в Часов Яр, заявил Пушилин
ВСУ "вцепились" в Часов Яр, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.03.2025
ВСУ "вцепились" в Часов Яр, заявил Пушилин
Украинские войска "вцепились" в город Часов Яр в ДНР, после взятия которого для российских военных открывается оперативный простор на Краматорск, Славянск и... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:52:00+03:00
2025-03-21T15:52:00+03:00
2025-03-21T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Украинские войска "вцепились" в город Часов Яр в ДНР, после взятия которого для российских военных открывается оперативный простор на Краматорск, Славянск и Константиновку, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Мы видим, что противник вцепился в сам Часов Яр, понимая, что данный населенный пункт на высоте находится - господствующая высота, по сути, и в дальнейшем после его освобождения у наших подразделений открывается оперативный простор в плане продвижения по ряду направлений, то есть на Краматорск, на Славянск, на Константиновку. Поэтому, конечно же, противник упирается", - сказал Пушилин журналистам. Он отметил, что, тем не менее, практически везде в республике идет продвижение российских войск вперед.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ "вцепились" в Часов Яр, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что украинские войска вцепились в находящийся на высоте Часов Яр