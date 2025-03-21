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Пушилин рассказал о ситуации на Красноармейском и Дзержинском направлениях
Пушилин рассказал о ситуации на Красноармейском и Дзержинском направлениях - РИА Новости, 21.03.2025
Пушилин рассказал о ситуации на Красноармейском и Дзержинском направлениях
Несмотря на переброску резервов ВСУ на красноармейское и дзержинское направления в Донецкой Народной Республике, контроль на поле боя сохраняют российские... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T15:13:00+03:00
2025-03-21T15:13:00+03:00
2025-03-21T15:14:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Несмотря на переброску резервов ВСУ на красноармейское и дзержинское направления в Донецкой Народной Республике, контроль на поле боя сохраняют российские войска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На данный момент можем говорить о том, что контроль по-прежнему за Вооруженными силами Российской Федерации. На разных участках различный темп продвижения и освобождения территории. Мы видим сейчас переброску дополнительных сил, резервов со стороны противника для того, чтобы удержать ключевые направления. Например, красноармейское направление. Мы видим, что противник на дзержинском направлении пытается регулярно контратаковать", - сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20250217/vs-1999766852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о ситуации на Красноармейском и Дзержинском направлениях
Пушилин: Россия сохраняет контроль на Красноармейском и Дзержинском направлениях