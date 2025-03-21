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Загадочные существа неделю терроризировали провинциальный городок в США

Загадочные существа неделю терроризировали провинциальный городок в США - РИА Новости, 21.03.2025

Загадочные существа неделю терроризировали провинциальный городок в США

Эта невероятная история произошла в небольшом американском городке Ван Метер, штат Айова. В 1903-м местных жителей почти неделю терроризировали неизвестные... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:56:00+03:00

2025-03-21T16:56:00+03:00

2025-03-21T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Эта невероятная история произошла в небольшом американском городке Ван Метер, штат Айова. В 1903-м местных жителей почти неделю терроризировали неизвестные гуманоидные существа с крыльями, как у летучих мышей и светящимися рогами на лбу. О происшествии написано множество статей, в 2013-м даже вышла целая книга-расследование "Визитер Ван Метера", но доподлинно так и неизвестно, что же тогда произошло на самом деле, и с кем "воевали" горожане.Даже не шелохнулсяПо газетным статьям тех лет и свидетельствам очевидцев авторам книги удалось восстановить хронологию событий.Двадцать девятого сентября 1903-го местный житель по имени Гриффит по пути домой обнаружил на крыше дома странный огонек и расплывчатую фигуру. Решив, что перед ним грабитель, мужчина начал следить за источником света. Внезапно огонек перелетел через всю улицу на соседнюю крышу – человек не смог бы перепрыгнуть такое расстояние.Обсудив на следующий день происшествие с друзьями, разумно объяснить случившееся никто не смог.Ночью 30 сентября мирно спящего городского доктора Олкот разбудил яркий свет, светивший ему из окна прямо в лицо. Захватив с собой ружьё, врач выбежал на улицу, где столкнулся с загадочным высоким существом, напоминающим человека с крыльями, как у летучей мыши, во лбу у него горел рог, который и был источником света.Врач несколько раз выстрелил в монстра, но существу это не причинило никакого вреда, и визитер даже не шелохнулся, мужчина поспешил удалиться внутрь дома "от греха подальше".Когда он позже рассказал о случившемся другим горожанам, ему поверили, так как он был уважаемым человеком, но с кем столкнулся врач, вызывало у окружающих лишь недоумение.Выстрелы в банкеСледующие визиты не заставили себя долго ждать. 1 октября менеджер местного банка Кларенс Дан, решив, что за странными слухами могут стоять банальные грабители, остался на ночь на работе, охраняя сбережения горожан.Примерно в час ночи услышал странные звуки снаружи, и внезапно тьма озарилась, и менеджер увидел, что за окном стоит какое-то существо. Не раздумывая, Дан начал стрелять по монстру, но тот быстро скрылся. Менеджер был уверен, что попал в него, но на земле не было ни пятнышка крови. Зато обнаружился отпечаток трехпалой стопы.На следующий вечер с монстром встретился хозяин местного магазинчика Уайт. Он проснулся от звука, похожего на скрежет когтей по металлу. Вскочив с постели, схватил винтовку, которая всегда была у него под рукой, подскочил к окну, на улице он увидел высокую темную фигуру, сидевшую словно птица на телеграфном столбе.Уайт открыл пальбу по фигуре, но "визитер" лишь раскачивался из стороны в сторону. От существа стала исходить волна такого ужасного запаха, что в итоге у Уайта закружилась голова и он упал в обморок.Бойня у заброшенной шахтыУже 3 октября управляющий местным кирпичным заводом Платт-младший на окраине города обнаружил двух существ, рога которых светились ярким светом. Заметив человека, они улетели прочь.Решив, что шахта – это логово загадочных гостей, Платт собрал отряд горожан и устроил засаду рядом с входом.Два существа в скором времени появились, люди сразу открыли по ним огонь, но никакого видимого эффекта опять не было."Приём, который они получили, мог бы потопить испанский флот, но, если не считать неземного шума и странного запаха, они, казалось, не получили ущерба и медленно скрылись в глубине шахты", — говорится в статье, опубликованной в Des Moines Daily News 3 октября 1903 года.После этого горожане заложили камнями вход в шахту и больше существа в городе не появлялись.Что же видели горожанеСразу приходит на ум, что жители Ван Метера повстречали какую-то разновидность птеродактилей, сумевших каким-то образом дожить до начала двадцатого века. Уж больно похоже описание.В эту версию, правда, совсем не вписывается светящийся рог. Если только существа не перепачкались где-то фосфором.Так как о данной истории стались только старые газетные статьи да легенды, наука события в Ван Метере за факты не признает.Как бы там ни было, за давностью лет мы уже вряд ли сможем узнать, кто были таинственные существа, потревожившие покой тихого американского городка.

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в мире, айова, сша