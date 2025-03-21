https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006365277.html

Глава ПМР рассказал о потерях агентов экономики от молдавских пошлин

Глава ПМР рассказал о потерях агентов экономики от молдавских пошлин - РИА Новости, 21.03.2025

Глава ПМР рассказал о потерях агентов экономики от молдавских пошлин

Агенты приднестровской экономики потеряли от введения Молдавией таможенных пошлин 13 млн евро с 2024 года, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T07:56:00+03:00

2025-03-21T07:56:00+03:00

2025-03-21T07:56:00+03:00

молдавия

кишинев

ссср

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Агенты приднестровской экономики потеряли от введения Молдавией таможенных пошлин 13 млн евро с 2024 года, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Здесь можно сказать про те пошлины, которые были введены двойные в 2024 году. Агенты приднестровской экономики потеряли 13 миллионов евро на этих двойных пошлинах. Никто их почему-то не собирается возвращать, хотя по большому счету обязаны были вернуть", - сказал Красносельский. Глава ПМР также сообщил, что есть проблемы и счетами в банках для приднестровских предприятий, которые создала Молдавия. "Приднестровская экономика очень сильно ощутила на себе негативное влияние газового кризиса и, по большому счёту, всех тех экономических блокад и препон, которые строит Молдова на сегодняшний день", - добавил Красносельский. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006356267.html

https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006352355.html

молдавия

кишинев

ссср

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молдавия, кишинев, ссср, вадим красносельский