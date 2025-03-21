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Глава ПМР рассказал о потерях агентов экономики от молдавских пошлин - РИА Новости, 21.03.2025
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07:56 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006365277.html
Глава ПМР рассказал о потерях агентов экономики от молдавских пошлин
Глава ПМР рассказал о потерях агентов экономики от молдавских пошлин - РИА Новости, 21.03.2025
Глава ПМР рассказал о потерях агентов экономики от молдавских пошлин
Агенты приднестровской экономики потеряли от введения Молдавией таможенных пошлин 13 млн евро с 2024 года, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T07:56:00+03:00
2025-03-21T07:56:00+03:00
молдавия
кишинев
ссср
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Агенты приднестровской экономики потеряли от введения Молдавией таможенных пошлин 13 млн евро с 2024 года, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Здесь можно сказать про те пошлины, которые были введены двойные в 2024 году. Агенты приднестровской экономики потеряли 13 миллионов евро на этих двойных пошлинах. Никто их почему-то не собирается возвращать, хотя по большому счету обязаны были вернуть", - сказал Красносельский. Глава ПМР также сообщил, что есть проблемы и счетами в банках для приднестровских предприятий, которые создала Молдавия. "Приднестровская экономика очень сильно ощутила на себе негативное влияние газового кризиса и, по большому счёту, всех тех экономических блокад и препон, которые строит Молдова на сегодняшний день", - добавил Красносельский. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006356267.html
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молдавия
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молдавия, кишинев, ссср, вадим красносельский
Молдавия, Кишинев, СССР, Вадим Красносельский
Глава ПМР рассказал о потерях агентов экономики от молдавских пошлин

Красносельский: агенты экономики потеряли от пошлин 13 миллионов евро

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Агенты приднестровской экономики потеряли от введения Молдавией таможенных пошлин 13 млн евро с 2024 года, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Здесь можно сказать про те пошлины, которые были введены двойные в 2024 году. Агенты приднестровской экономики потеряли 13 миллионов евро на этих двойных пошлинах. Никто их почему-то не собирается возвращать, хотя по большому счету обязаны были вернуть", - сказал Красносельский.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Глава ПМР также сообщил, что есть проблемы и счетами в банках для приднестровских предприятий, которые создала Молдавия. "Приднестровская экономика очень сильно ощутила на себе негативное влияние газового кризиса и, по большому счёту, всех тех экономических блокад и препон, которые строит Молдова на сегодняшний день", - добавил Красносельский.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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МолдавияКишиневСССРВадим Красносельский
 
 
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