https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006361049.html

Молдавия не готовится напасть на Приднестровье, заявил глава ПМР

Молдавия не готовится напасть на Приднестровье, заявил глава ПМР - РИА Новости, 21.03.2025

Молдавия не готовится напасть на Приднестровье, заявил глава ПМР

Молдавия сегодня не готовится напасть на Приднестровье, но Тирасполь следит за поставками Кишиневу наступательного вооружения, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:47:00+03:00

2025-03-21T06:47:00+03:00

2025-03-21T06:54:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

румыния

вадим красносельский

майя санду

нато

объединенная контрольная комиссия (окк)

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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Молдавия сегодня не готовится напасть на Приднестровье, но Тирасполь следит за поставками Кишиневу наступательного вооружения, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "То, что вооружается сосед, всегда опасно. Мы, конечно, на это обращаем внимание. Следим за теми средствами, которые получает Молдова: оборонительные, наступательные, какие системы, как их можно использовать в реальной ситуации. Но я не могу сказать, что Молдова готовится к войне с Приднестровьем на сегодняшний день. Я это говорю совершенно открыто и осознавая свое заявление", - сказал Красносельский. Глава ПМР добавил, что, когда кругом боевые действия, каждый, наверное, озабочен своей обороной в той или иной степени. "До какого предела эта будет помощь и какое вооружение будет в дальнейшем получено Молдовой, это будет видно далее, и тогда, может быть, будут другие выводы. Но на сегодняшний день я не вижу приготовлений военных со стороны Молдовы в части умысла напасть на Приднестровье", - отметил Красносельский. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, глава Минобороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006350890.html

https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006356267.html

https://ria.ru/20250302/moldavija-2002542890.html

молдавия

кишинев

румыния

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в мире, молдавия, кишинев, румыния, вадим красносельский, майя санду, нато, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе