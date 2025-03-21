https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006356267.html

Глава ПМР заявил, что республика сама платит за транзит газа через Молдавию

Глава ПМР заявил, что республика сама платит за транзит газа через Молдавию - РИА Новости, 21.03.2025

Глава ПМР заявил, что республика сама платит за транзит газа через Молдавию

Приднестровье самостоятельно оплачивает транзит газа через Молдавию, до Молдавии он идет по кредитной помощи РФ, заявил РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:24:00+03:00

2025-03-21T05:24:00+03:00

2025-03-21T05:24:00+03:00

молдавия

россия

кишинев

вадим красносельский

газпром

евросоюз

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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Приднестровье самостоятельно оплачивает транзит газа через Молдавию, до Молдавии он идет по кредитной помощи РФ, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Этот газ оплачен Приднестровьем. Мы со своего бюджета оплачиваем транзит газа через Молдову. Это мы говорим о том, сколько газ стоит для населения, для промышленности и так далее. Он не может быть бесплатным, он не может быть просто дешевым, потому что мы за него платим реальные денежные средства, за его доставку до потребителя. До Молдовы, до границы он идет по кредитной помощи", - сказал Красносельский. Он также добавил, что Молдавия не может пропускать бесплатно газ по своей территории и за это получает денежные средства. "Данный алгоритм, данная система работает на сегодняшний день, и граждане получают соответствующий газ, получают и промышленные предприятия, и оплачивают его по соответствующим ценам. Стоимость недешевая и вполне себе конкурентноспособная в этой части", - отметил Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.

https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006354589.html

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молдавия, россия, кишинев, вадим красносельский, газпром, евросоюз