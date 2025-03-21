Россия не выдвигает дополнительных требований по газу, заявил глава ПМР
Красносельский: Россия не выдвигает дополнительные требования по газу
Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Приднестровье благодарно РФ за поставки газа, Россия - надежный партнер, который не выдвигает дополнительные требования, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Конечно же, мы параллельно работали с Российской Федерацией. Это надежный поставщик, надежный партнер, без дополнительных требований. Это самое главное. Без дополнительных требований. И уже с 14 февраля благодаря всей проведенной глобальной работе, благодаря действиям тех должностных лиц, которых я обозначил, газ в Приднестровье пошел", - сказал Красносельский.
Глава ПМР напомнил, что в решение проблемы энергетического кризиса в Приднестровье лично вник и занимался вице-премьер правительства Российской Федерации Александр Новак. По его словам, с коллегами из министерства энергетики обсуждались различные варианты по поставке газа в Приднестровье.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.