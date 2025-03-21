https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006352355.html

Глава ПМР рассказал об условиях поставки газа Молдавией

Глава ПМР рассказал об условиях поставки газа Молдавией - РИА Новости, 21.03.2025

Глава ПМР рассказал об условиях поставки газа Молдавией

Кишинев в качестве условия поставки газа в Тирасполь требовал прекратить подачу газа на промышленные предприятия, заявил РИА Новости глава непризнанной... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T04:03:00+03:00

2025-03-21T04:03:00+03:00

2025-03-21T04:03:00+03:00

кишинев

молдавия

тирасполь

вадим красносельский

дорин речан

газпром

евросоюз

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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Кишинев в качестве условия поставки газа в Тирасполь требовал прекратить подачу газа на промышленные предприятия, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Третьего февраля премьер-министр Молдовы (Дорин Речан - ред.) сделал заявление по европейскому газу, что Европа продолжит поставлять газ, но вы должны выполнить следующие требования. Первое – это полностью прекратить подачу газа на промышленные предприятия, второе – повысить цены на газ до уровня практически европейских", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья считает, что молдавские политики пытались манипулировать европейским газом. "Как мы можем остановить все промышленные предприятия, при том собирать налоги, а людей заставить платить европейские цены? То есть это были заведомо невыполнимые требования, по большему счёту", - отметил Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.

https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006350890.html

https://ria.ru/20250305/pmr-2003151739.html

кишинев

молдавия

тирасполь

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кишинев, молдавия, тирасполь, вадим красносельский, дорин речан, газпром, евросоюз