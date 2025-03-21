Красносельский заявил о рисках для поставок газа в ПМР
Красносельский: есть риски для поставок газа в Приднестровье
Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Риски для поставок газа в Приднестровье существуют, острая фаза энергетического кризиса не пройдена, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Утверждать, что острая фаза энергетического кризиса прошла, наверное, будет неверным. Понятно, что людям стало легче, люди получили газ, но тем не менее есть проблемы и до сих пор, то есть имеются риски в поставках газа, они существуют", - сказал Красносельский.
Лидер ПМР также добавил, что приднестровские власти работают над тем, чтобы "всё было нормально, чтобы газ получили и граждане, и промышленность в этой части".
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
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