В проекте "Профессионалитет" в Приангарье участвуют 40 организаций
Кобзев: в проекте "Профессионалитет" в Приангарье участвуют 40 организаций
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме
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ИРКУТСК, 21 мар - РИА Новости. Сорок организаций среднего профессионального образования участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет" в Иркутской области, они готовят кадры для местных предприятий, перспективы проекта для региона обсудили на региональном совете, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Участие Иркутской области в федеральном проекте "Профессионалитет", который с 2025 года стал частью национальной программы "Молодежь и дети", обсудили на региональном совете, прошедшем в пятницу в Тулуне. В его работе участвовали глава региона, депутаты областного парламента, сенаторы РФ от Приангарья, мэры более 40 муниципальных образований, партнеры-работодатели "Профессионалитета" - Иркутского авиационного завода, ОАО "РЖД", Эн+ и других. Говоря о перспективах развития "Профессионалитета" в Приангарье, Кобзев отметил необходимость расширения участия в нем организаций среднего профессионального образования.
"В 2025 году в федеральном проекте "Профессионалитет" в Приангарье участвуют 40 организаций среднего профобразования в 16 муниципалитетах, чтобы готовить кадры, востребованные в территориях", - сказал губернатор.
На 2026 год для участия в федеральном проекте "Профессионалитет" Иркутская область направила заявки по нескольким направлениям, в том числе новым для региона. Базовыми образовательными организациями по этим направлениям стали техникумы и колледжи в Иркутске, Черемхово, Саянске и Эхирит-Булагатском районе. В регионе в настоящее время создано 12 образовательных кластеров по девяти направлениям: сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг, педагогика, правоохранительная сфера и управление, клиническая и профилактическая медицина, транспортная отрасль.
Федеральный проект "Профессионалитет" направлен на обеспечение синхронизации подготовки кадров в региональной системе среднего профессионального образования и запросов рынка труда. Прием на обучение по образовательным программам федерального проекта в 2024 году составил около 3 тысяч человек. За три года на усовершенствование материально-технической базы и создание современных мастерских и лабораторий, позволяющих приблизить процесс обучения к реальным условиям на производстве, в регионе было привлечено более 1,3 триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.
Новый нацпроект "Молодежь и дети" предусматривает модернизацию учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса. По итогам конкурсного отбора в Минпросвещения России в перечень таких объектов вошли Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса и Ангарский педагогический колледж с двумя зданиями в Ангарске и Усолье-Сибирском. На их модернизацию в 2025-2026 годах предусмотрено более 160 миллионов рублей, в том числе 152 миллиона рублей – из федерального бюджета.