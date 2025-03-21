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В проекте "Профессионалитет" в Приангарье участвуют 40 организаций - РИА Новости, 21.03.2025
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Иркутская область
 
17:46 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/priangarja-2006553353.html
В проекте "Профессионалитет" в Приангарье участвуют 40 организаций
В проекте "Профессионалитет" в Приангарье участвуют 40 организаций - РИА Новости, 21.03.2025
В проекте "Профессионалитет" в Приангарье участвуют 40 организаций
Сорок организаций среднего профессионального образования участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет" в Иркутской области, они готовят кадры для местных... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:46:00+03:00
2025-03-21T17:46:00+03:00
иркутская область
россия
тулун
игорь кобзев
иркутский авиационный завод
ржд
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ИРКУТСК, 21 мар - РИА Новости. Сорок организаций среднего профессионального образования участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет" в Иркутской области, они готовят кадры для местных предприятий, перспективы проекта для региона обсудили на региональном совете, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Участие Иркутской области в федеральном проекте "Профессионалитет", который с 2025 года стал частью национальной программы "Молодежь и дети", обсудили на региональном совете, прошедшем в пятницу в Тулуне. В его работе участвовали глава региона, депутаты областного парламента, сенаторы РФ от Приангарья, мэры более 40 муниципальных образований, партнеры-работодатели "Профессионалитета" - Иркутского авиационного завода, ОАО "РЖД", Эн+ и других. Говоря о перспективах развития "Профессионалитета" в Приангарье, Кобзев отметил необходимость расширения участия в нем организаций среднего профессионального образования. "В 2025 году в федеральном проекте "Профессионалитет" в Приангарье участвуют 40 организаций среднего профобразования в 16 муниципалитетах, чтобы готовить кадры, востребованные в территориях", - сказал губернатор. На 2026 год для участия в федеральном проекте "Профессионалитет" Иркутская область направила заявки по нескольким направлениям, в том числе новым для региона. Базовыми образовательными организациями по этим направлениям стали техникумы и колледжи в Иркутске, Черемхово, Саянске и Эхирит-Булагатском районе. В регионе в настоящее время создано 12 образовательных кластеров по девяти направлениям: сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг, педагогика, правоохранительная сфера и управление, клиническая и профилактическая медицина, транспортная отрасль. Федеральный проект "Профессионалитет" направлен на обеспечение синхронизации подготовки кадров в региональной системе среднего профессионального образования и запросов рынка труда. Прием на обучение по образовательным программам федерального проекта в 2024 году составил около 3 тысяч человек. За три года на усовершенствование материально-технической базы и создание современных мастерских и лабораторий, позволяющих приблизить процесс обучения к реальным условиям на производстве, в регионе было привлечено более 1,3 триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Новый нацпроект "Молодежь и дети" предусматривает модернизацию учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса. По итогам конкурсного отбора в Минпросвещения России в перечень таких объектов вошли Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса и Ангарский педагогический колледж с двумя зданиями в Ангарске и Усолье-Сибирском. На их модернизацию в 2025-2026 годах предусмотрено более 160 миллионов рублей, в том числе 152 миллиона рублей – из федерального бюджета.
https://ria.ru/20250320/investitsii-2006289682.html
https://ria.ru/20250320/kobzev-2006286578.html
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россия, тулун, игорь кобзев, иркутский авиационный завод, ржд
Иркутская область, Россия, Тулун, Игорь Кобзев, Иркутский авиационный завод, РЖД
В проекте "Профессионалитет" в Приангарье участвуют 40 организаций

Кобзев: в проекте "Профессионалитет" в Приангарье участвуют 40 организаций

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме
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ИРКУТСК, 21 мар - РИА Новости. Сорок организаций среднего профессионального образования участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет" в Иркутской области, они готовят кадры для местных предприятий, перспективы проекта для региона обсудили на региональном совете, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Участие Иркутской области в федеральном проекте "Профессионалитет", который с 2025 года стал частью национальной программы "Молодежь и дети", обсудили на региональном совете, прошедшем в пятницу в Тулуне. В его работе участвовали глава региона, депутаты областного парламента, сенаторы РФ от Приангарья, мэры более 40 муниципальных образований, партнеры-работодатели "Профессионалитета" - Иркутского авиационного завода, ОАО "РЖД", Эн+ и других. Говоря о перспективах развития "Профессионалитета" в Приангарье, Кобзев отметил необходимость расширения участия в нем организаций среднего профессионального образования.
Здание администрации Иркутской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Инвестиции в основной капитал Приангарья составили 999 млрд руб
20 марта, 19:07
"В 2025 году в федеральном проекте "Профессионалитет" в Приангарье участвуют 40 организаций среднего профобразования в 16 муниципалитетах, чтобы готовить кадры, востребованные в территориях", - сказал губернатор.
На 2026 год для участия в федеральном проекте "Профессионалитет" Иркутская область направила заявки по нескольким направлениям, в том числе новым для региона. Базовыми образовательными организациями по этим направлениям стали техникумы и колледжи в Иркутске, Черемхово, Саянске и Эхирит-Булагатском районе. В регионе в настоящее время создано 12 образовательных кластеров по девяти направлениям: сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг, педагогика, правоохранительная сфера и управление, клиническая и профилактическая медицина, транспортная отрасль.
Федеральный проект "Профессионалитет" направлен на обеспечение синхронизации подготовки кадров в региональной системе среднего профессионального образования и запросов рынка труда. Прием на обучение по образовательным программам федерального проекта в 2024 году составил около 3 тысяч человек. За три года на усовершенствование материально-технической базы и создание современных мастерских и лабораторий, позволяющих приблизить процесс обучения к реальным условиям на производстве, в регионе было привлечено более 1,3 триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Почти 500 млн руб вложат в ремонт детсадов в Приангарье за 3 года
20 марта, 19:04
Новый нацпроект "Молодежь и дети" предусматривает модернизацию учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса. По итогам конкурсного отбора в Минпросвещения России в перечень таких объектов вошли Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса и Ангарский педагогический колледж с двумя зданиями в Ангарске и Усолье-Сибирском. На их модернизацию в 2025-2026 годах предусмотрено более 160 миллионов рублей, в том числе 152 миллиона рублей – из федерального бюджета.
 
Иркутская областьРоссияТулунИгорь КобзевИркутский авиационный заводРЖД
 
 
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