https://ria.ru/20250321/predprinimateli-2006577307.html

Анохин: более 1,1 тысячи смолян стали предпринимателями в 2024 году

Анохин: более 1,1 тысячи смолян стали предпринимателями в 2024 году - РИА Новости, 21.03.2025

Анохин: более 1,1 тысячи смолян стали предпринимателями в 2024 году

Свыше 1,1 тысячи новых предпринимателей появилось в Смоленской области за 2024 год, их общее число достигло почти 40 тысяч, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:46:00+03:00

2025-03-21T19:46:00+03:00

2025-03-21T19:46:00+03:00

смоленская область

поддержка бизнеса

василий анохин

предприниматели

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи новых предпринимателей появилось в Смоленской области за 2024 год, их общее число достигло почти 40 тысяч, сообщил губернатор Василий Анохин. "Развитие экономики региона во многом зависит от состояния малого и среднего бизнеса. Мы постоянно работаем над тем, чтобы деловой климат в области был комфортным, а предприниматели получали необходимую поддержку. Усилия дают результат", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Губернатор заявил, что в сфере бизнеса сейчас работает почти 172 тысяч человек – каждый пятый смолянин. По сравнению с 2023 годом число занятых в этой сфере выросло на 7%. Также, отмечает Анохин, увеличивается число самозанятых граждан – с начала 2024 года их число увеличилось более чем на 12 тысяч человек, достигнув 46 тысяч. Прирост составил почти 40%. "Мы поддерживаем предпринимателей через региональные программы льготного микрокредитования, выделяем субсидии и гранты. В 2025 году эта важная работа будет продолжена, в том числе и в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Обязательно сохраним весь объем мер поддержки смоленского бизнеса", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250321/smolensk-2006541237.html

https://ria.ru/20250320/anokhin-2006314995.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , василий анохин, предприниматели