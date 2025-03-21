https://ria.ru/20250321/predprinimateli-2006577307.html
Анохин: более 1,1 тысячи смолян стали предпринимателями в 2024 году
Анохин: более 1,1 тысячи смолян стали предпринимателями в 2024 году - РИА Новости, 21.03.2025
Анохин: более 1,1 тысячи смолян стали предпринимателями в 2024 году
Свыше 1,1 тысячи новых предпринимателей появилось в Смоленской области за 2024 год, их общее число достигло почти 40 тысяч, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:46:00+03:00
2025-03-21T19:46:00+03:00
2025-03-21T19:46:00+03:00
смоленская область
поддержка бизнеса
василий анохин
предприниматели
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи новых предпринимателей появилось в Смоленской области за 2024 год, их общее число достигло почти 40 тысяч, сообщил губернатор Василий Анохин. "Развитие экономики региона во многом зависит от состояния малого и среднего бизнеса. Мы постоянно работаем над тем, чтобы деловой климат в области был комфортным, а предприниматели получали необходимую поддержку. Усилия дают результат", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Губернатор заявил, что в сфере бизнеса сейчас работает почти 172 тысяч человек – каждый пятый смолянин. По сравнению с 2023 годом число занятых в этой сфере выросло на 7%. Также, отмечает Анохин, увеличивается число самозанятых граждан – с начала 2024 года их число увеличилось более чем на 12 тысяч человек, достигнув 46 тысяч. Прирост составил почти 40%. "Мы поддерживаем предпринимателей через региональные программы льготного микрокредитования, выделяем субсидии и гранты. В 2025 году эта важная работа будет продолжена, в том числе и в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Обязательно сохраним весь объем мер поддержки смоленского бизнеса", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250321/smolensk-2006541237.html
https://ria.ru/20250320/anokhin-2006314995.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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поддержка бизнеса , василий анохин, предприниматели
Смоленская область, Поддержка бизнеса , Василий Анохин, Предприниматели
Анохин: более 1,1 тысячи смолян стали предпринимателями в 2024 году
Анохин: число предпринимателей в Смоленской области достигло почти 40 тысяч
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи новых предпринимателей появилось в Смоленской области за 2024 год, их общее число достигло почти 40 тысяч, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Развитие экономики региона во многом зависит от состояния малого и среднего бизнеса. Мы постоянно работаем над тем, чтобы деловой климат в области был комфортным, а предприниматели получали необходимую поддержку. Усилия дают результат", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Губернатор заявил, что в сфере бизнеса сейчас работает почти 172 тысяч человек – каждый пятый смолянин. По сравнению с 2023 годом число занятых в этой сфере выросло на 7%.
Также, отмечает Анохин, увеличивается число самозанятых граждан – с начала 2024 года их число увеличилось более чем на 12 тысяч человек, достигнув 46 тысяч. Прирост составил почти 40%.
"Мы поддерживаем предпринимателей через региональные программы льготного микрокредитования, выделяем субсидии и гранты. В 2025 году эта важная работа будет продолжена, в том числе и в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Обязательно сохраним весь объем мер поддержки смоленского бизнеса", – подчеркнул губернатор.