https://ria.ru/20250321/pozhary-2006588595.html

В Приморье тушат пять природных пожаров

В Приморье тушат пять природных пожаров - РИА Новости, 21.03.2025

В Приморье тушат пять природных пожаров

Пять природных пожаров тушат в Приморье, всего зафиксированы 13 возгораний на общей площади около 2,5 тысячи гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщили... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:08:00+03:00

2025-03-21T21:08:00+03:00

2025-03-21T22:14:00+03:00

происшествия

приморский край

хасанский район

октябрьский

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Пять природных пожаров тушат в Приморье, всего зафиксированы 13 возгораний на общей площади около 2,5 тысячи гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщили журналистам в правительстве региона. В пятницу вечером в соцсетях распространились видео природных пожаров в Приморье. На кадрах вдоль дороги - "стена" огня и чёрного дыма, на некоторых участках они практически полностью закрывают небо. По словам очевидцев, жар от огня чувствуется даже в салоне автомобиля. Ещё на одном видео часть автодороги полностью заволокло пеленой и практически ничего не видно. Со слов автора, это поворот на село Андреевку в Хасанском округе Приморья. "Всего зарегистрировано 13 пожаров общей площадью 2506,5 гектара, действует три, локализовано два, ликвидировано восемь... (Действующие - ред.) - Уссурийский городской округ и Хасанский округ. Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет ", - сообщили в правительстве региона.По данным властей, в тушении задействованы 98 человек, "сил и средств достаточно".Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что продолжают тушить пожары на площади около 2,1 тысячи гектаров.Примгидромет в пятницу сообщил, что "в ближайшее время осадков не ожидается, ситуация не улучшится"."В южной половине края из-за сухой погоды и отсутствия снега стремительно растет класс пожароопасности. Уже сейчас в Хорольском, Пограничном, Октябрьском и Хасанском районах объявлен 3-й класс, в остальных районах южной половины края — 2-й класс пожароопасности", - уточнили синоптики.Хасанский округ Приморья - один из самых популярных у туристов, "горит" с середины марта фактически постоянно: фиксируются и небольшие возгорания, и крупные пожары. Так, в минувший четверг краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые дома и потушить крупный пал в посёлке Зарубино. Огонь шел со стороны села Гвоздево, тушение продолжалось и в районе бухт Алеут, Лукина и вдоль побережья полуострова Краббе. В краевом минГО и ЧС РИА Новости рассказали, что пал у Зарубино потушен, населённый пункт удалось отстоять. Также агентству сообщили, что по бухтам Алеут, Лукина и вдоль побережья полуострова Краббе в районе тушения крупного пала сухой травы находятся порядка 20 баз отдыха. Пожарным удалось отбить огонь от баз у двух бухт. На следующий день природный пожар на площади 2,1 тысячи гектара потушили в районе села Гвоздево.В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введен локальный режим ЧС.

https://ria.ru/20250311/pozhar-2004420182.html

https://ria.ru/20250321/pozhar-2006554856.html

https://ria.ru/20250317/pozhary-2005404296.html

приморский край

хасанский район

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, приморский край, хасанский район, октябрьский