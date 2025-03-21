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В Приморье тушат пять природных пожаров - РИА Новости, 21.03.2025
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21:08 21.03.2025 (обновлено: 22:14 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pozhary-2006588595.html
В Приморье тушат пять природных пожаров
В Приморье тушат пять природных пожаров - РИА Новости, 21.03.2025
В Приморье тушат пять природных пожаров
Пять природных пожаров тушат в Приморье, всего зафиксированы 13 возгораний на общей площади около 2,5 тысячи гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщили... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:08:00+03:00
2025-03-21T22:14:00+03:00
происшествия
приморский край
хасанский район
октябрьский
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Пять природных пожаров тушат в Приморье, всего зафиксированы 13 возгораний на общей площади около 2,5 тысячи гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщили журналистам в правительстве региона. В пятницу вечером в соцсетях распространились видео природных пожаров в Приморье. На кадрах вдоль дороги - "стена" огня и чёрного дыма, на некоторых участках они практически полностью закрывают небо. По словам очевидцев, жар от огня чувствуется даже в салоне автомобиля. Ещё на одном видео часть автодороги полностью заволокло пеленой и практически ничего не видно. Со слов автора, это поворот на село Андреевку в Хасанском округе Приморья. &quot;Всего зарегистрировано 13 пожаров общей площадью 2506,5 гектара, действует три, локализовано два, ликвидировано восемь... (Действующие - ред.) - Уссурийский городской округ и Хасанский округ. Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет &quot;, - сообщили в правительстве региона.По данным властей, в тушении задействованы 98 человек, "сил и средств достаточно".Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что продолжают тушить пожары на площади около 2,1 тысячи гектаров.Примгидромет в пятницу сообщил, что "в ближайшее время осадков не ожидается, ситуация не улучшится"."В южной половине края из-за сухой погоды и отсутствия снега стремительно растет класс пожароопасности. Уже сейчас в Хорольском, Пограничном, Октябрьском и Хасанском районах объявлен 3-й класс, в остальных районах южной половины края — 2-й класс пожароопасности", - уточнили синоптики.Хасанский округ Приморья - один из самых популярных у туристов, "горит" с середины марта фактически постоянно: фиксируются и небольшие возгорания, и крупные пожары. Так, в минувший четверг краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые дома и потушить крупный пал в посёлке Зарубино. Огонь шел со стороны села Гвоздево, тушение продолжалось и в районе бухт Алеут, Лукина и вдоль побережья полуострова Краббе. В краевом минГО и ЧС РИА Новости рассказали, что пал у Зарубино потушен, населённый пункт удалось отстоять. Также агентству сообщили, что по бухтам Алеут, Лукина и вдоль побережья полуострова Краббе в районе тушения крупного пала сухой травы находятся порядка 20 баз отдыха. Пожарным удалось отбить огонь от баз у двух бухт. На следующий день природный пожар на площади 2,1 тысячи гектара потушили в районе села Гвоздево.В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введен локальный режим ЧС.
https://ria.ru/20250311/pozhar-2004420182.html
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приморский край
хасанский район
октябрьский
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происшествия, приморский край, хасанский район, октябрьский
Происшествия, Приморский край, Хасанский район, Октябрьский
В Приморье тушат пять природных пожаров

В Приморье зафиксировали природные пожары площадью 2,5 тыс га, угрозы селам нет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриродный пожар в Приморье
Природный пожар в Приморье - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Природный пожар в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Пять природных пожаров тушат в Приморье, всего зафиксированы 13 возгораний на общей площади около 2,5 тысячи гектаров, угрозы населённым пунктам нет, сообщили журналистам в правительстве региона.
В пятницу вечером в соцсетях распространились видео природных пожаров в Приморье. На кадрах вдоль дороги - "стена" огня и чёрного дыма, на некоторых участках они практически полностью закрывают небо. По словам очевидцев, жар от огня чувствуется даже в салоне автомобиля. Ещё на одном видео часть автодороги полностью заволокло пеленой и практически ничего не видно. Со слов автора, это поворот на село Андреевку в Хасанском округе Приморья.
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11 марта, 22:08
«

"Всего зарегистрировано 13 пожаров общей площадью 2506,5 гектара, действует три, локализовано два, ликвидировано восемь... (Действующие - ред.) - Уссурийский городской округ и Хасанский округ. Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет ", - сообщили в правительстве региона.

По данным властей, в тушении задействованы 98 человек, "сил и средств достаточно".
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что продолжают тушить пожары на площади около 2,1 тысячи гектаров.
Примгидромет в пятницу сообщил, что "в ближайшее время осадков не ожидается, ситуация не улучшится".
"В южной половине края из-за сухой погоды и отсутствия снега стремительно растет класс пожароопасности. Уже сейчас в Хорольском, Пограничном, Октябрьском и Хасанском районах объявлен 3-й класс, в остальных районах южной половины края — 2-й класс пожароопасности", - уточнили синоптики.
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Вчера, 17:56
Хасанский округ Приморья - один из самых популярных у туристов, "горит" с середины марта фактически постоянно: фиксируются и небольшие возгорания, и крупные пожары. Так, в минувший четверг краевое министерство ГО и ЧС сообщало, что пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые дома и потушить крупный пал в посёлке Зарубино. Огонь шел со стороны села Гвоздево, тушение продолжалось и в районе бухт Алеут, Лукина и вдоль побережья полуострова Краббе. В краевом минГО и ЧС РИА Новости рассказали, что пал у Зарубино потушен, населённый пункт удалось отстоять. Также агентству сообщили, что по бухтам Алеут, Лукина и вдоль побережья полуострова Краббе в районе тушения крупного пала сухой травы находятся порядка 20 баз отдыха. Пожарным удалось отбить огонь от баз у двух бухт. На следующий день природный пожар на площади 2,1 тысячи гектара потушили в районе села Гвоздево.
В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введен локальный режим ЧС.
Пожар - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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17 марта, 04:11
 
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