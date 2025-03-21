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На востоке Москвы загорелось двухэтажное выселенное здание - РИА Новости, 21.03.2025
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22:24 21.03.2025
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На востоке Москвы загорелось двухэтажное выселенное здание
На востоке Москвы загорелось двухэтажное выселенное здание - РИА Новости, 21.03.2025
На востоке Москвы загорелось двухэтажное выселенное здание
Двухэтажное выселенное здание загорелось на Заозерной улице в Москве, пожар ликвидируют на площади 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:24:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Двухэтажное выселенное здание загорелось на Заозерной улице в Москве, пожар ликвидируют на площади 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на востоке Москвы. На Заозерной улице происходит возгорание на втором этаже двухэтажного выселенного здания. Предварительная площадь пожара 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На востоке Москвы загорелось двухэтажное выселенное здание

МЧС: на Заозерной улице в Москве тушат пожар на площади 400 квадратных метров

© РИА Новости / предоставлено ГУ МЧС России по г. Москве | Перейти в медиабанкТушение пожара в Москве
Тушение пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / предоставлено ГУ МЧС России по г. Москве
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Тушение пожара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Двухэтажное выселенное здание загорелось на Заозерной улице в Москве, пожар ликвидируют на площади 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России.
«
"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на востоке Москвы. На Заозерной улице происходит возгорание на втором этаже двухэтажного выселенного здания. Предварительная площадь пожара 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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