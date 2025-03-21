https://ria.ru/20250321/pozhar-2006598342.html

На востоке Москвы загорелось двухэтажное выселенное здание

На востоке Москвы загорелось двухэтажное выселенное здание - РИА Новости, 21.03.2025

На востоке Москвы загорелось двухэтажное выселенное здание

Двухэтажное выселенное здание загорелось на Заозерной улице в Москве, пожар ликвидируют на площади 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T22:24:00+03:00

2025-03-21T22:24:00+03:00

2025-03-21T22:24:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Двухэтажное выселенное здание загорелось на Заозерной улице в Москве, пожар ликвидируют на площади 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на востоке Москвы. На Заозерной улице происходит возгорание на втором этаже двухэтажного выселенного здания. Предварительная площадь пожара 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.

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Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)