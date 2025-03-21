https://ria.ru/20250321/pozhar-2006554856.html

В Приморье возбудили дело после крупного пожара, уничтожившего дома

В Приморье возбудили дело после крупного пожара, уничтожившего дома - РИА Новости, 21.03.2025

В Приморье возбудили дело после крупного пожара, уничтожившего дома

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после крупного пала, уничтожившего дома в селе Авангард Приморского края, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:56:00+03:00

2025-03-21T17:56:00+03:00

2025-03-21T17:57:00+03:00

происшествия

приморский край

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партизанск

пожар

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после крупного пала, уничтожившего дома в селе Авангард Приморского края, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. В четверг из-за пала травы и сильного ветра огонь перекинулся на дома в селе Авангард. Как сообщил РИА Новости представитель сельской администрации, повреждены два жилых дома и брошенные дома в переулке, который был расселен в 2009 году. По данным администрации округа Партизанск, площадь пожара составила 3 тысячи "квадратов", практически все пострадавшие дома находятся на шахтовых выработках. Погибших и пострадавших нет. На территории Авангарда введен локальный режим ЧС. "Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту возгорания жилого дома и хозяйственных построек из -за неконтролируемого выгорания сухой растительности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК. По версии следствия, в четверг в Авангарде произошёл пожар на землях муниципального образования, лесного фонда и иных категориях земель. В результате неконтролируемого выгорания сухой растительности был причинен вред объектам животного мира и их среды обитания, а также произошло возгорание нескольких жилых и нежилых домов, хозяйственных построек. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, по чьей халатности стали возможны указанные последствия, информирует ведомство. Ранее прокуратура Приморья после крупного пала, уничтожившего дома в селе Авангард, просила возбудить уголовное дело о халатности ответственных лиц администрации муниципального округа Партизанска. По данным надзорного ведомства, сгорели не менее одного жилого дома, три неэксплуатируемых дома, три хозяйственные постройки, также повреждены не менее двух неэксплуатируемых домов.

https://ria.ru/20250321/pozhar-2006454758.html

https://ria.ru/20250321/krasnojarsk-2006418374.html

приморский край

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происшествия, приморский край, россия, партизанск, пожар