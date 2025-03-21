В Приморье возбудили дело после крупного пожара, уничтожившего дома
СК возбудил дело после пожара, уничтожившего дома в приморском селе Авангард
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после крупного пала, уничтожившего дома в селе Авангард Приморского края, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
В четверг из-за пала травы и сильного ветра огонь перекинулся на дома в селе Авангард. Как сообщил РИА Новости представитель сельской администрации, повреждены два жилых дома и брошенные дома в переулке, который был расселен в 2009 году. По данным администрации округа Партизанск, площадь пожара составила 3 тысячи "квадратов", практически все пострадавшие дома находятся на шахтовых выработках. Погибших и пострадавших нет. На территории Авангарда введен локальный режим ЧС.
В Марий Эл произошел крупный пожар на складе
Вчера, 13:59
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту возгорания жилого дома и хозяйственных построек из -за неконтролируемого выгорания сухой растительности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК.
По версии следствия, в четверг в Авангарде произошёл пожар на землях муниципального образования, лесного фонда и иных категориях земель. В результате неконтролируемого выгорания сухой растительности был причинен вред объектам животного мира и их среды обитания, а также произошло возгорание нескольких жилых и нежилых домов, хозяйственных построек.
На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, по чьей халатности стали возможны указанные последствия, информирует ведомство.
Ранее прокуратура Приморья после крупного пала, уничтожившего дома в селе Авангард, просила возбудить уголовное дело о халатности ответственных лиц администрации муниципального округа Партизанска. По данным надзорного ведомства, сгорели не менее одного жилого дома, три неэксплуатируемых дома, три хозяйственные постройки, также повреждены не менее двух неэксплуатируемых домов.