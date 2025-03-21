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В районе пожара на нефтебазе на Кубани превышена ПДК бензола - РИА Новости, 21.03.2025
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08:42 21.03.2025 (обновлено: 09:15 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pozhar-2006369327.html
В районе пожара на нефтебазе на Кубани превышена ПДК бензола
В районе пожара на нефтебазе на Кубани превышена ПДК бензола - РИА Новости, 21.03.2025
В районе пожара на нефтебазе на Кубани превышена ПДК бензола
Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе бензола и диметилбензола выявлены в Кавказском районе Кубани из-за пожара на нефтебазе, сообщило... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:42:00+03:00
2025-03-21T09:15:00+03:00
происшествия
кавказский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОДАР, 21 мар – РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе бензола и диметилбензола выявлены в Кавказском районе Кубани из-за пожара на нефтебазе, сообщило краевое управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале."Проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в пяти точках в зоне ближайшей жилой застройки… На территории жилой застройки станице Кавказской в одной точке выявлены превышения ПДК по показателям: бензол, диметилбензол; в городе Кропоткине в одной точке – по показателю бензол", - говорится в сообщении.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.В ночь на пятницу краевые власти сообщили о том, что на горящей нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. К утру 21 марта площадь горения сократилась до 2 тысяч "квадратов", один из резервуаров полностью выгорел.
https://ria.ru/20250321/khitrou-2006369780.html
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происшествия, кавказский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Кавказский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В районе пожара на нефтебазе на Кубани превышена ПДК бензола

В Кавказском районе Кубани из-за пожара на нефтебазе превышена ПДК бензола

© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 21 мар – РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе бензола и диметилбензола выявлены в Кавказском районе Кубани из-за пожара на нефтебазе, сообщило краевое управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
"Проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в пяти точках в зоне ближайшей жилой застройки… На территории жилой застройки станице Кавказской в одной точке выявлены превышения ПДК по показателям: бензол, диметилбензол; в городе Кропоткине в одной точке – по показателю бензол", - говорится в сообщении.
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В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
В ночь на пятницу краевые власти сообщили о том, что на горящей нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. К утру 21 марта площадь горения сократилась до 2 тысяч "квадратов", один из резервуаров полностью выгорел.
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ПроисшествияКавказский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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