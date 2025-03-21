https://ria.ru/20250321/pozhar-2006369327.html

В районе пожара на нефтебазе на Кубани превышена ПДК бензола

В районе пожара на нефтебазе на Кубани превышена ПДК бензола - РИА Новости, 21.03.2025

В районе пожара на нефтебазе на Кубани превышена ПДК бензола

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе бензола и диметилбензола выявлены в Кавказском районе Кубани из-за пожара на нефтебазе, сообщило... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:42:00+03:00

2025-03-21T08:42:00+03:00

2025-03-21T09:15:00+03:00

происшествия

кавказский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОДАР, 21 мар – РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе бензола и диметилбензола выявлены в Кавказском районе Кубани из-за пожара на нефтебазе, сообщило краевое управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале."Проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в пяти точках в зоне ближайшей жилой застройки… На территории жилой застройки станице Кавказской в одной точке выявлены превышения ПДК по показателям: бензол, диметилбензол; в городе Кропоткине в одной точке – по показателю бензол", - говорится в сообщении.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.В ночь на пятницу краевые власти сообщили о том, что на горящей нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. К утру 21 марта площадь горения сократилась до 2 тысяч "квадратов", один из резервуаров полностью выгорел.

https://ria.ru/20250321/khitrou-2006369780.html

https://ria.ru/20250321/krasnojarsk-2006366465.html

кавказский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кавказский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)