https://ria.ru/20250321/popova-2006429451.html

Попова рассказала об изменениях в пищевом поведении детей

Попова рассказала об изменениях в пищевом поведении детей - РИА Новости, 21.03.2025

Попова рассказала об изменениях в пищевом поведении детей

Дети стали реже добавлять сахар в чай, меньше досаливать еду и есть больше овощей и фруктов, то есть пищевое поведение молодых людей меняется, заявила глава... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:39:00+03:00

2025-03-21T12:39:00+03:00

2025-03-21T12:52:00+03:00

общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

социальный навигатор

детские вопросы

здоровье

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дети стали реже добавлять сахар в чай, меньше досаливать еду и есть больше овощей и фруктов, то есть пищевое поведение молодых людей меняется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Дети стали больше употреблять овощей и фруктов. И сокращается число детей, которые имеют привычку досаливать готовые блюда и потреблять излишнее количество сахара. То есть нам удается, используя те алгоритмы, которые мы разработали, менять пищевое поведение молодых людей и в первую очередь детей", - сказала Попова на коллегии Роспотребнадзора. Она отметила, что число обучающихся начальных классов, которые не добавляют сахар в горячие напитки, увеличилось в три раза, а число детей, которые ежедневно употребляют фрукты, выросло в два раза.

https://ria.ru/20241130/starenie-1986598079.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, детские вопросы, здоровье