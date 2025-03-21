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Попова рассказала об изменениях в пищевом поведении детей - РИА Новости, 21.03.2025
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12:39 21.03.2025 (обновлено: 12:52 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/popova-2006429451.html
Попова рассказала об изменениях в пищевом поведении детей
Попова рассказала об изменениях в пищевом поведении детей - РИА Новости, 21.03.2025
Попова рассказала об изменениях в пищевом поведении детей
Дети стали реже добавлять сахар в чай, меньше досаливать еду и есть больше овощей и фруктов, то есть пищевое поведение молодых людей меняется, заявила глава... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:39:00+03:00
2025-03-21T12:52:00+03:00
общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
социальный навигатор
детские вопросы
здоровье
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дети стали реже добавлять сахар в чай, меньше досаливать еду и есть больше овощей и фруктов, то есть пищевое поведение молодых людей меняется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Дети стали больше употреблять овощей и фруктов. И сокращается число детей, которые имеют привычку досаливать готовые блюда и потреблять излишнее количество сахара. То есть нам удается, используя те алгоритмы, которые мы разработали, менять пищевое поведение молодых людей и в первую очередь детей", - сказала Попова на коллегии Роспотребнадзора. Она отметила, что число обучающихся начальных классов, которые не добавляют сахар в горячие напитки, увеличилось в три раза, а число детей, которые ежедневно употребляют фрукты, выросло в два раза.
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общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, детские вопросы, здоровье
Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Социальный навигатор, Детские вопросы, Здоровье
Попова рассказала об изменениях в пищевом поведении детей

Попова: дети стали реже добавлять сахар в чай и меньше досаливать еду

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗавтрак в школе
Завтрак в школе - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дети стали реже добавлять сахар в чай, меньше досаливать еду и есть больше овощей и фруктов, то есть пищевое поведение молодых людей меняется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Дети стали больше употреблять овощей и фруктов. И сокращается число детей, которые имеют привычку досаливать готовые блюда и потреблять излишнее количество сахара. То есть нам удается, используя те алгоритмы, которые мы разработали, менять пищевое поведение молодых людей и в первую очередь детей", - сказала Попова на коллегии Роспотребнадзора.
Она отметила, что число обучающихся начальных классов, которые не добавляют сахар в горячие напитки, увеличилось в три раза, а число детей, которые ежедневно употребляют фрукты, выросло в два раза.
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ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Социальный навигаторДетские вопросыЗдоровье
 
 
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