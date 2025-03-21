https://ria.ru/20250321/polsha-2006553777.html

Польша планирует начать производство противопехотных мин

Польша планирует начать производство противопехотных мин - РИА Новости, 21.03.2025

Польша планирует начать производство противопехотных мин

Польша планирует начать производство противопехотных мин после объявления о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, заявила, отвечая на... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:49:00+03:00

2025-03-21T17:49:00+03:00

2025-03-21T17:49:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 21 мар - РИА Новости. Польша планирует начать производство противопехотных мин после объявления о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, заявила, отвечая на вопрос РИА Новости глава Международной кампании за запрещение противопехотных мин (ICBL) Тамар Габельник. Во вторник министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. "В ходе наших обсуждений с этими странами нас заверили, что они не планируют применять противопехотные мины, но хотят иметь право и возможность сделать это в случае необходимости. Польша объявила, что хочет начать производство противопехотных мин, но между этим объявлением и началом их производства пройдет много времени", - сказала она на брифинге для ассоциации аккредитованных журналистов в ООН в Женеве (ACANU). Международная кампания за запрет противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines, ICBL) - глобальная коалиция НПО со штаб-квартирой в Женеве, созданная в 1992 году для борьбы с использованием противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Основные цели ICBL включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам мин и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, а сама ICBL была удостоена Нобелевской премии мира в том же году. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

https://ria.ru/20250320/miny-2006252787.html

https://ria.ru/20250112/miny-1993368346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, прибалтика, женева (город), оон