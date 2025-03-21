https://ria.ru/20250321/podzhog-2006604343.html
В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге подстанции
В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге подстанции - РИА Новости, 21.03.2025
В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге подстанции
Подозреваемый в поджоге подстанции, оставившем часть Горно-Алтайска без электричества, задержан, это студент техникума, он во всем сознался, сообщили в главке... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:12:00+03:00
2025-03-21T23:12:00+03:00
2025-03-21T23:13:00+03:00
происшествия
горно-алтайск
республика алтай
андрей турчак
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
БАРНАУЛ, 21 мар – РИА Новости. Подозреваемый в поджоге подстанции, оставившем часть Горно-Алтайска без электричества, задержан, это студент техникума, он во всем сознался, сообщили в главке МВД Республике Алтай. Ранее глава региона Андрей Турчак сообщил, что вечером в четверг неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно-Алтайска осталась без света. Возбуждено уголовное дело. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Алтай, городского отдела внутренних дел и УФСБ по Республике Алтай по горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний житель г. Горно-Алтайска, учащийся одного из техникумов республиканской столицы. Молодой человек дал признательные показания", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают причины, которые побудили мужчину совершить противоправное деяние. "Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в МВД.
https://ria.ru/20250321/peterburg-2006582527.html
https://ria.ru/20250320/podzhog-2006126477.html
горно-алтайск
республика алтай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горно-алтайск, республика алтай, андрей турчак, россия
Происшествия, Горно-Алтайск, Республика Алтай, Андрей Турчак, Россия
В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге подстанции
В Горно-Алтайске задержали студента техникума по подозрению в поджоге подстанции