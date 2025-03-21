https://ria.ru/20250321/podzhog-2006604343.html

В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге подстанции

В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге подстанции - РИА Новости, 21.03.2025

В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге подстанции

Подозреваемый в поджоге подстанции, оставившем часть Горно-Алтайска без электричества, задержан, это студент техникума, он во всем сознался, сообщили в главке... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T23:12:00+03:00

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БАРНАУЛ, 21 мар – РИА Новости. Подозреваемый в поджоге подстанции, оставившем часть Горно-Алтайска без электричества, задержан, это студент техникума, он во всем сознался, сообщили в главке МВД Республике Алтай. Ранее глава региона Андрей Турчак сообщил, что вечером в четверг неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно-Алтайска осталась без света. Возбуждено уголовное дело. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Алтай, городского отдела внутренних дел и УФСБ по Республике Алтай по горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний житель г. Горно-Алтайска, учащийся одного из техникумов республиканской столицы. Молодой человек дал признательные показания", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают причины, которые побудили мужчину совершить противоправное деяние. "Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в МВД.

https://ria.ru/20250321/peterburg-2006582527.html

https://ria.ru/20250320/podzhog-2006126477.html

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происшествия, горно-алтайск, республика алтай, андрей турчак, россия