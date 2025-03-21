https://ria.ru/20250321/pmr-2006378352.html

Красносельский рассказал о поставках газа в Приднестровье

Красносельский рассказал о поставках газа в Приднестровье - РИА Новости, 21.03.2025

Красносельский рассказал о поставках газа в Приднестровье

В Приднестровье поступает газ в объеме 3 млн куб в день, этого достаточно для выработки электроэнергии на Днестровской ГРЭС, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:34:00+03:00

2025-03-21T09:34:00+03:00

2025-03-21T09:34:00+03:00

кишинев

молдавия

украина

вадим красносельский

газпром

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151923/62/1519236218_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_0595cec10482b8e25c50a68974a921ad.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. В Приднестровье поступает газ в объеме 3 млн куб в день, этого достаточно для выработки электроэнергии на Днестровской ГРЭС, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "На сегодняшний день объём 3 миллиона кубов газа в день. Этого достаточно для бытового потребления, для выработки электроэнергии на Днестровской ГРЭС на газе для потребления в Приднестровье и для промышленности частично", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.

https://ria.ru/20250311/pridnestrove-2004213510.html

https://ria.ru/20250317/pridnestrove-2005518797.html

кишинев

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кишинев, молдавия, украина, вадим красносельский, газпром, евросоюз, в мире