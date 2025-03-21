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Красносельский рассказал о поставках газа в Приднестровье - РИА Новости, 21.03.2025
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09:34 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/pmr-2006378352.html
Красносельский рассказал о поставках газа в Приднестровье
Красносельский рассказал о поставках газа в Приднестровье - РИА Новости, 21.03.2025
Красносельский рассказал о поставках газа в Приднестровье
В Приднестровье поступает газ в объеме 3 млн куб в день, этого достаточно для выработки электроэнергии на Днестровской ГРЭС, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:34:00+03:00
2025-03-21T09:34:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. В Приднестровье поступает газ в объеме 3 млн куб в день, этого достаточно для выработки электроэнергии на Днестровской ГРЭС, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "На сегодняшний день объём 3 миллиона кубов газа в день. Этого достаточно для бытового потребления, для выработки электроэнергии на Днестровской ГРЭС на газе для потребления в Приднестровье и для промышленности частично", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
https://ria.ru/20250311/pridnestrove-2004213510.html
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кишинев, молдавия, украина, вадим красносельский, газпром, евросоюз, в мире
Кишинев, Молдавия, Украина, Вадим Красносельский, Газпром, Евросоюз, В мире
Красносельский рассказал о поставках газа в Приднестровье

Красносельский: в Приднестровье поступает три миллиона кубов газа в день

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. В Приднестровье поступает газ в объеме 3 млн куб в день, этого достаточно для выработки электроэнергии на Днестровской ГРЭС, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"На сегодняшний день объём 3 миллиона кубов газа в день. Этого достаточно для бытового потребления, для выработки электроэнергии на Днестровской ГРЭС на газе для потребления в Приднестровье и для промышленности частично", - сказал Красносельский.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Извините, сами напросились: рывок России к Приднестровью станет кошмаром ЕС
11 марта, 08:00
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Приднестровье возникли перебои с сотовой связью
17 марта, 15:53
 
КишиневМолдавияУкраинаВадим КрасносельскийГазпромЕвросоюзВ мире
 
 
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