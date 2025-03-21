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Мобилизованные проходят фиктивную подготовку, заявил украинский пленный - РИА Новости, 21.03.2025
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09:42 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/plennyj-2006382543.html
Мобилизованные проходят фиктивную подготовку, заявил украинский пленный
Мобилизованные проходят фиктивную подготовку, заявил украинский пленный - РИА Новости, 21.03.2025
Мобилизованные проходят фиктивную подготовку, заявил украинский пленный
Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Мерченко сообщил, сославшись на своих сослуживцев, что боевая подготовка у них проходила формально, сам же он в это время... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:42:00+03:00
2025-03-21T09:42:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Мерченко сообщил, сославшись на своих сослуживцев, что боевая подготовка у них проходила формально, сам же он в это время работал на пилораме, сообщили в Минобороны РФ.Мерченко уточнил, что оказаться в хозяйственном взводе ему "помогла" закрытая черепно-мозговая травма. Зная, что у него есть справка об этом, он спокойно пошел в военкомат, так как был уверен, что с такой травмой он может и вовсе быть невоеннообязанным. "Подготовка, если честно признаться, проходила на полном безразличии. Я работал на пилораме, а ребята ходили на полосу препятствия. Я с ними общался: они говорят, что полоса препятствия - это так! Командиры говорили: "Где можешь - бежишь, где не можешь - просто обошел препятствие сбоку, и все". И говорят: в основном, все так обходили препятствия по бокам", - сказал военнопленный.Боевое задание, поставленное Мерченко и другим военнослужащим ВСУ, заключалось в восстановлении и расширении блиндажа. В реальности же вместо укрепления оказалась яма, в которую не поместятся и два человека. Забившись в нее, украинцы принялись обсуждать, насколько были обмануты командованием, признался военнопленный. "И в этот момент я смотрю: идут ваши парни. Когда они стали приближаться к нам, я им кричу: "Пацаны, мы стрелять не хотим, и вы не стреляйте", - рассказал Мерченко о том, как сдался российским военнослужащим.
https://ria.ru/20250320/plennyy-2006102741.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Мобилизованные проходят фиктивную подготовку, заявил украинский пленный

Пленный Мерченко: мобилизованные проходят фиктивную подготовку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Мерченко сообщил, сославшись на своих сослуживцев, что боевая подготовка у них проходила формально, сам же он в это время работал на пилораме, сообщили в Минобороны РФ.
Мерченко уточнил, что оказаться в хозяйственном взводе ему "помогла" закрытая черепно-мозговая травма. Зная, что у него есть справка об этом, он спокойно пошел в военкомат, так как был уверен, что с такой травмой он может и вовсе быть невоеннообязанным.
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"Подготовка, если честно признаться, проходила на полном безразличии. Я работал на пилораме, а ребята ходили на полосу препятствия. Я с ними общался: они говорят, что полоса препятствия - это так! Командиры говорили: "Где можешь - бежишь, где не можешь - просто обошел препятствие сбоку, и все". И говорят: в основном, все так обходили препятствия по бокам", - сказал военнопленный.
Боевое задание, поставленное Мерченко и другим военнослужащим ВСУ, заключалось в восстановлении и расширении блиндажа. В реальности же вместо укрепления оказалась яма, в которую не поместятся и два человека. Забившись в нее, украинцы принялись обсуждать, насколько были обмануты командованием, признался военнопленный.
"И в этот момент я смотрю: идут ваши парни. Когда они стали приближаться к нам, я им кричу: "Пацаны, мы стрелять не хотим, и вы не стреляйте", - рассказал Мерченко о том, как сдался российским военнослужащим.
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