Рейтинг@Mail.ru
Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2016 года - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/pivo-2006358110.html
Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2016 года
Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2016 года - РИА Новости, 21.03.2025
Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2016 года
Евросоюз на фоне повышения Россией пошлин на ввоз "недружественного" пива в январе поставил на российский рынок лишь 4,04 тысячи тонн - минимум с 2016 года,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:04:00+03:00
2025-03-21T06:04:00+03:00
экономика
россия
германия
польша
евросоюз
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762980284_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_efdfd3c3ab8d430251b7498acb33b5e7.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Евросоюз на фоне повышения Россией пошлин на ввоз "недружественного" пива в январе поставил на российский рынок лишь 4,04 тысячи тонн - минимум с 2016 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Россия с 1 января текущего года повысила пошлины на импорт ряда товаров из недружественных стран, в частности это коснулось пива - они были увеличены с 0,1 до 1 евро за литр. В январе из ЕС было ввезено 4,04 тысячи тонн пива, что в 3,8 раза меньше показателя за декабрь и в четыре раза меньше уровня января прошлого года. Объем закупок стал минимальным с января 2016 года, когда было ввезено лишь 3,2 тысячи тонн. Германия, крупнейший европейский поставщик пива на российский рынок, сократила экспорт в пять раз по сравнению с декабрем - до 1,36 тысячи тонн. Еще больше рухнули продажи бельгийского пива - в 7,4 раза, до 173 тонн, а также чешского - в 5,7 раза, до 517 тонн. Польша отгрузила в Россию 704 тонны пива, что втрое меньше уровня за декабрь. Поставки из Латвии уменьшились в 2,1 раза и составили 423 тонны. Наименьшее снижение экспорта зафиксировала Литва, чьи продажи в Россию сократились лишь на 5%, до 814 тонн.
https://ria.ru/20250319/pivo-2005864809.html
https://ria.ru/20250222/pivo-2000948304.html
россия
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762980284_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_142c3bd1cf385b999c11cd69d79af1dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, германия, польша, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Германия, Польша, Евросоюз, Евростат
Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2016 года

Россия вчетверо сократила импорт пива из ЕС, до минимума с 2016 года

© Pixabay / carolineandradeХолодное пиво с пенкой
Холодное пиво с пенкой - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Pixabay / carolineandrade
Холодное пиво с пенкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Евросоюз на фоне повышения Россией пошлин на ввоз "недружественного" пива в январе поставил на российский рынок лишь 4,04 тысячи тонн - минимум с 2016 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Россия с 1 января текущего года повысила пошлины на импорт ряда товаров из недружественных стран, в частности это коснулось пива - они были увеличены с 0,1 до 1 евро за литр.
Линия розлива пива на пивоваренном заводе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Почти половина россиян не употребляют пиво, показал опрос
19 марта, 04:16
В январе из ЕС было ввезено 4,04 тысячи тонн пива, что в 3,8 раза меньше показателя за декабрь и в четыре раза меньше уровня января прошлого года. Объем закупок стал минимальным с января 2016 года, когда было ввезено лишь 3,2 тысячи тонн.
Германия, крупнейший европейский поставщик пива на российский рынок, сократила экспорт в пять раз по сравнению с декабрем - до 1,36 тысячи тонн. Еще больше рухнули продажи бельгийского пива - в 7,4 раза, до 173 тонн, а также чешского - в 5,7 раза, до 517 тонн.
Польша отгрузила в Россию 704 тонны пива, что втрое меньше уровня за декабрь. Поставки из Латвии уменьшились в 2,1 раза и составили 423 тонны. Наименьшее снижение экспорта зафиксировала Литва, чьи продажи в Россию сократились лишь на 5%, до 814 тонн.
Производство пива - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Импортного пива в России будет все меньше, заявили в АКРА
22 февраля, 06:41
 
ЭкономикаРоссияГерманияПольшаЕвросоюзЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала