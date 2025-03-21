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В Подмосковье подростку выстрелили в голову из сигнального пистолета - РИА Новости, 21.03.2025
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23:16 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/pistolet-2006604518.html
В Подмосковье подростку выстрелили в голову из сигнального пистолета
В Подмосковье подростку выстрелили в голову из сигнального пистолета - РИА Новости, 21.03.2025
В Подмосковье подростку выстрелили в голову из сигнального пистолета
Подросток получил травму головы в результате выстрела из сигнального пистолета во время драки в подмосковных Люберцах, сообщает ГСУ СК России по Московской... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:16:00+03:00
2025-03-21T23:16:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
люберцы
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подросток получил травму головы в результате выстрела из сигнального пистолета во время драки в подмосковных Люберцах, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. "По предварительным данным, 21 марта вечером в городе Люберцы на улице Карла Либкнехта между группой подростков произошла драка, в ходе которой один из участников выстрелил в другого из сигнального пистолета. Пострадавшего доставили в больницу с ожогом лба", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Прокуратура Московской области уточнила, что в ходе конфликта с ранее незнакомыми молодыми людьми получил травму головы 15-летний подросток. Кроме того, люберецкая городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом.
https://ria.ru/20250318/strelba-2005829456.html
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московская область (подмосковье)
люберцы
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье подростку выстрелили в голову из сигнального пистолета

В Люберцах подросток получил травму головы при драке со стрельбой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подросток получил травму головы в результате выстрела из сигнального пистолета во время драки в подмосковных Люберцах, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.
"По предварительным данным, 21 марта вечером в городе Люберцы на улице Карла Либкнехта между группой подростков произошла драка, в ходе которой один из участников выстрелил в другого из сигнального пистолета. Пострадавшего доставили в больницу с ожогом лба", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящее время следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
Прокуратура Московской области уточнила, что в ходе конфликта с ранее незнакомыми молодыми людьми получил травму головы 15-летний подросток.
Кроме того, люберецкая городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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