https://ria.ru/20250321/pistolet-2006604518.html

В Подмосковье подростку выстрелили в голову из сигнального пистолета

В Подмосковье подростку выстрелили в голову из сигнального пистолета - РИА Новости, 21.03.2025

В Подмосковье подростку выстрелили в голову из сигнального пистолета

Подросток получил травму головы в результате выстрела из сигнального пистолета во время драки в подмосковных Люберцах, сообщает ГСУ СК России по Московской... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T23:16:00+03:00

2025-03-21T23:16:00+03:00

2025-03-21T23:16:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

люберцы

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Подросток получил травму головы в результате выстрела из сигнального пистолета во время драки в подмосковных Люберцах, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. "По предварительным данным, 21 марта вечером в городе Люберцы на улице Карла Либкнехта между группой подростков произошла драка, в ходе которой один из участников выстрелил в другого из сигнального пистолета. Пострадавшего доставили в больницу с ожогом лба", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Прокуратура Московской области уточнила, что в ходе конфликта с ранее незнакомыми молодыми людьми получил травму головы 15-летний подросток. Кроме того, люберецкая городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом.

https://ria.ru/20250318/strelba-2005829456.html

https://ria.ru/20250313/vystrel-2004727261.html

московская область (подмосковье)

люберцы

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, россия, следственный комитет россии (ск рф)