https://ria.ru/20250321/peskov-2006449054.html

Песков заявил, что отношения России и Армении не прерывались

Песков заявил, что отношения России и Армении не прерывались - РИА Новости, 21.03.2025

Песков заявил, что отношения России и Армении не прерывались

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между РФ и Арменией не прерывались и не могут прерваться. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:34:00+03:00

2025-03-21T13:34:00+03:00

2025-03-21T13:34:00+03:00

россия

армения

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между РФ и Арменией не прерывались и не могут прерваться. "На самом деле отношения между Россией и Арменией не прерывались, они не могут прерваться. Армения - это дружественная для нас страна, это суверенное государство, нас очень многое объединяет. И в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном плане, и в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕврАзЭС", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения армянских СМИ о поручении премьер-министра Армении Никола Пашиняна всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России.

https://ria.ru/20250115/armeniya-1993871543.html

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армения

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Варвара Скокшина

россия, армения, дмитрий песков, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире