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Песков заявил, что отношения России и Армении не прерывались - РИА Новости, 21.03.2025
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13:34 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/peskov-2006449054.html
Песков заявил, что отношения России и Армении не прерывались
Песков заявил, что отношения России и Армении не прерывались - РИА Новости, 21.03.2025
Песков заявил, что отношения России и Армении не прерывались
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между РФ и Арменией не прерывались и не могут прерваться. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:34:00+03:00
2025-03-21T13:34:00+03:00
россия
армения
дмитрий песков
никол пашинян
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между РФ и Арменией не прерывались и не могут прерваться. "На самом деле отношения между Россией и Арменией не прерывались, они не могут прерваться. Армения - это дружественная для нас страна, это суверенное государство, нас очень многое объединяет. И в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном плане, и в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕврАзЭС", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения армянских СМИ о поручении премьер-министра Армении Никола Пашиняна всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России.
https://ria.ru/20250115/armeniya-1993871543.html
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россия, армения, дмитрий песков, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Армения, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, В мире
Песков заявил, что отношения России и Армении не прерывались

Песков: отношения России и Армении не прерывались и не могут прерваться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между РФ и Арменией не прерывались и не могут прерваться.
"На самом деле отношения между Россией и Арменией не прерывались, они не могут прерваться. Армения - это дружественная для нас страна, это суверенное государство, нас очень многое объединяет. И в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном плане, и в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕврАзЭС", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения армянских СМИ о поручении премьер-министра Армении Никола Пашиняна всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России.
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Глава Минобороны Армении назвал Россию стратегическим союзником
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РоссияАрменияДмитрий ПесковНикол ПашинянЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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