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Песков заявил, что отношения России и Армении не прерывались
Песков заявил, что отношения России и Армении не прерывались - РИА Новости, 21.03.2025
Песков заявил, что отношения России и Армении не прерывались
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между РФ и Арменией не прерывались и не могут прерваться. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:34:00+03:00
2025-03-21T13:34:00+03:00
2025-03-21T13:34:00+03:00
россия
армения
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между РФ и Арменией не прерывались и не могут прерваться. "На самом деле отношения между Россией и Арменией не прерывались, они не могут прерваться. Армения - это дружественная для нас страна, это суверенное государство, нас очень многое объединяет. И в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном плане, и в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕврАзЭС", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения армянских СМИ о поручении премьер-министра Армении Никола Пашиняна всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России.
https://ria.ru/20250115/armeniya-1993871543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, дмитрий песков, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Армения, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, В мире
Песков заявил, что отношения России и Армении не прерывались
Песков: отношения России и Армении не прерывались и не могут прерваться