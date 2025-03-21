https://ria.ru/20250321/peskov-2006443263.html
Кремль назвал Армению дружественной для России страной
Кремль назвал Армению дружественной для России страной - РИА Новости, 21.03.2025
Кремль назвал Армению дружественной для России страной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Армению дружественной для России страной. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:19:00+03:00
2025-03-21T13:19:00+03:00
2025-03-21T13:19:00+03:00
россия
армения
дмитрий песков
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в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Армению дружественной для России страной. "Армения - это дружественная для нас страна, это суверенное государство, нас очень многое объединяет. И в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном плане, и в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕврАзЭС", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250314/pashinyan-2005045433.html
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россия, армения, дмитрий песков, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Армения, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, В мире
Кремль назвал Армению дружественной для России страной
Песков назвал Армению дружественной для России страной