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Песков заявил, что не знает о конфискованном в ФРГ танкере
Песков заявил, что не знает о конфискованном в ФРГ танкере - РИА Новости, 21.03.2025
Песков заявил, что не знает о конфискованном в ФРГ танкере
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о танкере Eventin, который, по информации германского издания Spiegel, был... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:19:00+03:00
2025-03-21T13:19:00+03:00
2025-03-21T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о танкере Eventin, который, по информации германского издания Spiegel, был конфискован в Германии. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что таможня Германии в пятницу на прошлой неделе конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin, который потерял управление у берегов ФРГ 10 января. "Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией об этом танкере. Поэтому я не знаю, чей он, в связи с чем он был конфискован. У меня просто нет данных на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать факт конфискации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, россия, панама, дмитрий песков, в мире
Германия, Россия, Панама, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил, что не знает о конфискованном в ФРГ танкере
Песков заявил, что не знает о конфискованном в ФРГ танкере Eventin