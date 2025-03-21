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Песков заявил, что не знает о конфискованном в ФРГ танкере - РИА Новости, 21.03.2025
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13:19 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/peskov-2006442976.html
Песков заявил, что не знает о конфискованном в ФРГ танкере
Песков заявил, что не знает о конфискованном в ФРГ танкере - РИА Новости, 21.03.2025
Песков заявил, что не знает о конфискованном в ФРГ танкере
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о танкере Eventin, который, по информации германского издания Spiegel, был... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:19:00+03:00
2025-03-21T13:19:00+03:00
германия
россия
панама
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о танкере Eventin, который, по информации германского издания Spiegel, был конфискован в Германии. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что таможня Германии в пятницу на прошлой неделе конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin, который потерял управление у берегов ФРГ 10 января. "Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией об этом танкере. Поэтому я не знаю, чей он, в связи с чем он был конфискован. У меня просто нет данных на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать факт конфискации.
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германия, россия, панама, дмитрий песков, в мире
Германия, Россия, Панама, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил, что не знает о конфискованном в ФРГ танкере

Песков заявил, что не знает о конфискованном в ФРГ танкере Eventin

© Фото : HavariekommandoТанкер Eventin
Танкер Eventin - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Havariekommando
Танкер Eventin. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о танкере Eventin, который, по информации германского издания Spiegel, был конфискован в Германии.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что таможня Германии в пятницу на прошлой неделе конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin, который потерял управление у берегов ФРГ 10 января.
"Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией об этом танкере. Поэтому я не знаю, чей он, в связи с чем он был конфискован. У меня просто нет данных на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать факт конфискации.
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