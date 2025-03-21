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В Кремле назвали милитаризацию Европы опасной тенденцией - РИА Новости, 21.03.2025
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13:04 21.03.2025 (обновлено: 14:25 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/peskov-2006434774.html
В Кремле назвали милитаризацию Европы опасной тенденцией
В Кремле назвали милитаризацию Европы опасной тенденцией - РИА Новости, 21.03.2025
В Кремле назвали милитаризацию Европы опасной тенденцией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:04:00+03:00
2025-03-21T14:25:00+03:00
европа
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией. "Милитаризация Европы – это весьма и весьма опасная тенденция", - сказал Песков журналистам.Представитель Кремля отметил, что сейчас лидеры ЕС публично показывают желание милитаризовать Европу "во что бы то ни стало".Так он отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего ранее, что на саммите ЕС он прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте."Ну, на публике европейские лидеры показывают другое выражение лица и другие глаза. Их глаза как раз сейчас преисполнены - по крайней мере, в публичной плоскости - желанием милитаризовать Европу во что бы то ни стало и во сколько бы это ни обошлось", - подчеркнул Песков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250321/evropa-2006434469.html
https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html
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европа, россия, дмитрий песков, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле назвали милитаризацию Европы опасной тенденцией

Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией.
"Милитаризация Европы – это весьма и весьма опасная тенденция", - сказал Песков журналистам.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Кремль: многим жителям Европы не нравится тенденция к ее милитаризации
13:04
Представитель Кремля отметил, что сейчас лидеры ЕС публично показывают желание милитаризовать Европу "во что бы то ни стало".
Так он отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего ранее, что на саммите ЕС он прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.
"Ну, на публике европейские лидеры показывают другое выражение лица и другие глаза. Их глаза как раз сейчас преисполнены - по крайней мере, в публичной плоскости - желанием милитаризовать Европу во что бы то ни стало и во сколько бы это ни обошлось", - подчеркнул Песков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Европа расставила капкан на Трампа, а тот ищет выход из НАТО
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