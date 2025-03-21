https://ria.ru/20250321/peskov-2006434249.html
Милитаризация Европы не добавляет безопасности, заявил Песков
Милитаризация Европы не добавляет безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2025
Милитаризация Европы не добавляет безопасности, заявил Песков
Милитаризация Европы не приближает к разрядке обстановки и не добавляет безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:03:00+03:00
2025-03-21T13:03:00+03:00
2025-03-21T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Милитаризация Европы не приближает к разрядке обстановки и не добавляет безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией. "Она, конечно же, никоим образом не приближает нас ни к разрядке, ни к восстановлению атмосферы взаимного доверия. И не добавляет Европе безопасности", - добавил он.
https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html
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европа, россия, дмитрий песков, в мире
Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Милитаризация Европы не добавляет безопасности, заявил Песков
Песков: милитаризация Европы не приближает к разрядке