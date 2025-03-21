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Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 21.03.2025
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13:01 21.03.2025 (обновлено: 13:02 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/peskov-2006433440.html
Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 21.03.2025
Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:01:00+03:00
2025-03-21T13:02:00+03:00
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Думаю, в течение часа президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По теме он сам проинформирует", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250314/putin-2005107340.html
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Песков: Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Думаю, в течение часа президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По теме он сам проинформирует", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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14 марта, 19:38
 
РоссияПолитикаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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