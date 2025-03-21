https://ria.ru/20250321/peskov-2006433440.html

Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 21.03.2025

Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:01:00+03:00

2025-03-21T13:01:00+03:00

2025-03-21T13:02:00+03:00

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Думаю, в течение часа президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По теме он сам проинформирует", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250314/putin-2005107340.html

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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин