https://ria.ru/20250321/peskov-2006433440.html
Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 21.03.2025
Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:01:00+03:00
2025-03-21T13:01:00+03:00
2025-03-21T13:02:00+03:00
россия
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Думаю, в течение часа президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По теме он сам проинформирует", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250314/putin-2005107340.html
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза