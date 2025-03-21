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В Пермской области снегоуборщик задавил пешехода насмерть

В Пермской области снегоуборщик задавил пешехода насмерть - РИА Новости, 21.03.2025

В Пермской области снегоуборщик задавил пешехода насмерть

Фронтальный погрузчик, который расчищал тротуар от снега и сдавал назад, насмерть задавил 90-летнего пешехода в пермской Губахе, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:13:00+03:00

2025-03-21T20:13:00+03:00

2025-03-21T20:13:00+03:00

происшествия

губаха

пермская область

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ПЕРМЬ, 21 мар - РИА Новости. Фронтальный погрузчик, который расчищал тротуар от снега и сдавал назад, насмерть задавил 90-летнего пешехода в пермской Губахе, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, в пятницу на улице Ленина в городе Губаха фронтальный погрузчик расчищал тротуар от снега. За рулем транспортного средства находился 22-летний водитель. В какой-то момент снегоуборщик стал сдавать назад. При этом водитель не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода 1935 года рождения. "В результате автоаварии пешеход погиб на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250302/avtobus-2002587401.html

губаха

пермская область

россия

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происшествия, губаха, пермская область, россия