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В Пермской области снегоуборщик задавил пешехода насмерть
В Пермской области снегоуборщик задавил пешехода насмерть - РИА Новости, 21.03.2025
В Пермской области снегоуборщик задавил пешехода насмерть
Фронтальный погрузчик, который расчищал тротуар от снега и сдавал назад, насмерть задавил 90-летнего пешехода в пермской Губахе, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:13:00+03:00
2025-03-21T20:13:00+03:00
2025-03-21T20:13:00+03:00
происшествия
губаха
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ПЕРМЬ, 21 мар - РИА Новости. Фронтальный погрузчик, который расчищал тротуар от снега и сдавал назад, насмерть задавил 90-летнего пешехода в пермской Губахе, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, в пятницу на улице Ленина в городе Губаха фронтальный погрузчик расчищал тротуар от снега. За рулем транспортного средства находился 22-летний водитель. В какой-то момент снегоуборщик стал сдавать назад. При этом водитель не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода 1935 года рождения. "В результате автоаварии пешеход погиб на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
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происшествия, губаха, пермская область, россия
Происшествия, Губаха, Пермская область, Россия
В Пермской области снегоуборщик задавил пешехода насмерть
В Пермской области снегоуборщик задавил 90-летнего пешехода насмерть