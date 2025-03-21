https://ria.ru/20250321/pentagon-2006583525.html

США усилят присутствие своих ВМС на Ближнем Востоке, пишет АР

США усилят присутствие своих ВМС на Ближнем Востоке, пишет АР - РИА Новости, 21.03.2025

США усилят присутствие своих ВМС на Ближнем Востоке, пишет АР

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился усилить присутствие ВМС США на Ближнем Востоке и разместить там второй авианосец в апреле на фоне ударов США по позициям РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:33:00+03:00

2025-03-21T20:33:00+03:00

2025-03-21T20:33:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

тихий океан

пит хегсет

дональд трамп

министерство обороны сша

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875362_0:165:2800:1740_1920x0_80_0_0_b8679b42015de44ee46dc8f90980cc2d.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился усилить присутствие ВМС США на Ближнем Востоке и разместить там второй авианосец в апреле на фоне ударов США по позициям йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника. "Хегсет принял редкое решение усилить присутствие кораблей ВМС на Ближнем Востоке, приказав, чтобы там было два авианосца в следующем месяце", - передает агентство. Как отмечается, это будет второй раз за полгода, когда у США будут две ударные авианосные группы в регионе, хотя обычно там бывает только одна. По словам чиновника, Хегсет в четверг приказал в четверг оставить авианосец USS Harry Truman на Ближнем Востоке по меньшей мере еще на один месяц, а также распорядился, чтобы авианосец USS Carl Vinson, выполняющий задачи в Тихом океане, направился в регион. Как ожидается, USS Carl Vinson прибудет на Ближний Восток в начале апреля. Американские удары по Йемену продолжаются с вечера 15 марта, когда президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным принять решительные меры против хуситов после того, как они заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на запрет на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

https://ria.ru/20250315/operatsiya-2005255496.html

сша

ближний восток

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, ближний восток, тихий океан, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году