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США усилят присутствие своих ВМС на Ближнем Востоке, пишет АР - РИА Новости, 21.03.2025
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20:33 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/pentagon-2006583525.html
США усилят присутствие своих ВМС на Ближнем Востоке, пишет АР
США усилят присутствие своих ВМС на Ближнем Востоке, пишет АР - РИА Новости, 21.03.2025
США усилят присутствие своих ВМС на Ближнем Востоке, пишет АР
Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился усилить присутствие ВМС США на Ближнем Востоке и разместить там второй авианосец в апреле на фоне ударов США по позициям РИА Новости, 21.03.2025
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2025-03-21T20:33:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
тихий океан
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился усилить присутствие ВМС США на Ближнем Востоке и разместить там второй авианосец в апреле на фоне ударов США по позициям йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника. "Хегсет принял редкое решение усилить присутствие кораблей ВМС на Ближнем Востоке, приказав, чтобы там было два авианосца в следующем месяце", - передает агентство. Как отмечается, это будет второй раз за полгода, когда у США будут две ударные авианосные группы в регионе, хотя обычно там бывает только одна. По словам чиновника, Хегсет в четверг приказал в четверг оставить авианосец USS Harry Truman на Ближнем Востоке по меньшей мере еще на один месяц, а также распорядился, чтобы авианосец USS Carl Vinson, выполняющий задачи в Тихом океане, направился в регион. Как ожидается, USS Carl Vinson прибудет на Ближний Восток в начале апреля. Американские удары по Йемену продолжаются с вечера 15 марта, когда президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным принять решительные меры против хуситов после того, как они заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на запрет на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
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в мире, сша, ближний восток, тихий океан, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Ближний Восток, Тихий океан, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
США усилят присутствие своих ВМС на Ближнем Востоке, пишет АР

АР: США усилят присутствие ВМС на Ближнем Востоке, разместив там 2-ой авианосец

© Фото : U.S. Navy / MC3 Jamie CosbyАвианосцы ВМС США
Авианосцы ВМС США - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : U.S. Navy / MC3 Jamie Cosby
Авианосцы ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился усилить присутствие ВМС США на Ближнем Востоке и разместить там второй авианосец в апреле на фоне ударов США по позициям йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.
«
"Хегсет принял редкое решение усилить присутствие кораблей ВМС на Ближнем Востоке, приказав, чтобы там было два авианосца в следующем месяце", - передает агентство.
Как отмечается, это будет второй раз за полгода, когда у США будут две ударные авианосные группы в регионе, хотя обычно там бывает только одна. По словам чиновника, Хегсет в четверг приказал в четверг оставить авианосец USS Harry Truman на Ближнем Востоке по меньшей мере еще на один месяц, а также распорядился, чтобы авианосец USS Carl Vinson, выполняющий задачи в Тихом океане, направился в регион. Как ожидается, USS Carl Vinson прибудет на Ближний Восток в начале апреля.
Американские удары по Йемену продолжаются с вечера 15 марта, когда президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным принять решительные меры против хуситов после того, как они заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на запрет на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
Самолет, взлетающий с авианосца USS Harry S. Truman в Красном море перед авиаударами по Сане, Йемен. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене
15 марта, 23:41
 
В миреСШАБлижний ВостокТихий океанПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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