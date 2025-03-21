https://ria.ru/20250321/pentagon-2006572152.html
Пентагон заявил, что не разрабатывает секретных военных планов против Китая
Пентагон заявил, что не разрабатывает секретных военных планов против Китая - РИА Новости, 21.03.2025
Пентагон заявил, что не разрабатывает секретных военных планов против Китая
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство не разрабатывает секретных военных планов против Китая. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:11:00+03:00
2025-03-21T19:11:00+03:00
2025-03-21T19:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство не разрабатывает секретных военных планов против Китая. "Военных планов, военных планов против Китая, секретных планов - нет. Мы не этим занимаемся в Пентагоне", - сказал Хегсет в Белом доме. Президент США Дональд Трамп на том же мероприятии заявил, что Штаты не заинтересованы в военном конфликте с Китаем.
https://ria.ru/20250212/usa-1998911340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, китай, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Космос - РИА Наука, Китай, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Пентагон заявил, что не разрабатывает секретных военных планов против Китая
Хегсет: Пентагон не разрабатывает секретных военных планов против Китая