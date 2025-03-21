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Пентагон заявил, что не разрабатывает секретных военных планов против Китая - РИА Новости, 21.03.2025
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19:11 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/pentagon-2006572152.html
Пентагон заявил, что не разрабатывает секретных военных планов против Китая
Пентагон заявил, что не разрабатывает секретных военных планов против Китая - РИА Новости, 21.03.2025
Пентагон заявил, что не разрабатывает секретных военных планов против Китая
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство не разрабатывает секретных военных планов против Китая. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство не разрабатывает секретных военных планов против Китая. "Военных планов, военных планов против Китая, секретных планов - нет. Мы не этим занимаемся в Пентагоне", - сказал Хегсет в Белом доме. Президент США Дональд Трамп на том же мероприятии заявил, что Штаты не заинтересованы в военном конфликте с Китаем.
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В мире, Космос - РИА Наука, Китай, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Пентагон заявил, что не разрабатывает секретных военных планов против Китая

Хегсет: Пентагон не разрабатывает секретных военных планов против Китая

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство не разрабатывает секретных военных планов против Китая.
«
"Военных планов, военных планов против Китая, секретных планов - нет. Мы не этим занимаемся в Пентагоне", - сказал Хегсет в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп на том же мероприятии заявил, что Штаты не заинтересованы в военном конфликте с Китаем.
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе
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В миреКосмос - РИА НаукаКитайСШАПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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