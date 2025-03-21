https://ria.ru/20250321/pentagon-2006572152.html

Пентагон заявил, что не разрабатывает секретных военных планов против Китая

Пентагон заявил, что не разрабатывает секретных военных планов против Китая - РИА Новости, 21.03.2025

Пентагон заявил, что не разрабатывает секретных военных планов против Китая

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство не разрабатывает секретных военных планов против Китая. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:11:00+03:00

2025-03-21T19:11:00+03:00

2025-03-21T19:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство не разрабатывает секретных военных планов против Китая. "Военных планов, военных планов против Китая, секретных планов - нет. Мы не этим занимаемся в Пентагоне", - сказал Хегсет в Белом доме. Президент США Дональд Трамп на том же мероприятии заявил, что Штаты не заинтересованы в военном конфликте с Китаем.

https://ria.ru/20250212/usa-1998911340.html

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, китай, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша