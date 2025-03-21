Европейские чиновники пожаловались на трудности в общении с Пентагоном
Defense News: европейцы жалуются на охлаждение отношений с Пентагоном
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Европейские чиновники жалуются на охлаждение отношений с Пентагоном и возросшие трудности во взаимодействии с американскими коллегами, пишет портал Defense News.
"Они (европейские чиновники - ред.) рассказали об ощущаемой на личном уровне прохладе со стороны Пентагона по отношению к Европе... Некоторые военные чиновники из Европы рассказали, что стало намного сложнее добиваться встреч с коллегами в (американском - ред.) министерстве обороны, даже с давними контактами", - пишет портал.
Как сообщает Defense News, некоторые европейские военные чиновники жалуются на то, что теперь их американским коллегам приходится спрашивать разрешения у начальства даже для неформальной встречи с европейцами за чашкой кофе или ланчем.
Ряд должностных лиц заявили порталу, что американские коллеги, с которыми удается встретиться, ведут себя холодно и придерживаются заготовленных тезисов, иногда указывая на резкие перемены в политике их страны.
"Некоторые европейские чиновники затрудняются разобрать сигнал среди шума, слышат разное от разных частей администрации (президента США Дональда Трампа - ред.)", - сообщает Defense News.
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Так, на фоне сообщений о возможном выводе американских военных из Европы один чиновник заявил порталу, что в ходе поездки генсека НАТО Марко Рютте в Вашингтон того заверили, что американский контингент в регионе пока останется на месте.
Ранее Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала о том, что европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.