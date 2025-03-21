https://ria.ru/20250321/pentagon-2006428921.html

Европейские чиновники пожаловались на трудности в общении с Пентагоном

Европейские чиновники пожаловались на трудности в общении с Пентагоном - РИА Новости, 21.03.2025

Европейские чиновники пожаловались на трудности в общении с Пентагоном

Европейские чиновники жалуются на охлаждение отношений с Пентагоном и возросшие трудности во взаимодействии с американскими коллегами, пишет портал Defense... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:38:00+03:00

2025-03-21T12:38:00+03:00

2025-03-21T12:38:00+03:00

в мире

европа

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вашингтон (штат)

дональд трамп

марк рютте

пит хегсет

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Европейские чиновники жалуются на охлаждение отношений с Пентагоном и возросшие трудности во взаимодействии с американскими коллегами, пишет портал Defense News. "Они (европейские чиновники - ред.) рассказали об ощущаемой на личном уровне прохладе со стороны Пентагона по отношению к Европе... Некоторые военные чиновники из Европы рассказали, что стало намного сложнее добиваться встреч с коллегами в (американском - ред.) министерстве обороны, даже с давними контактами", - пишет портал. Как сообщает Defense News, некоторые европейские военные чиновники жалуются на то, что теперь их американским коллегам приходится спрашивать разрешения у начальства даже для неформальной встречи с европейцами за чашкой кофе или ланчем. Ряд должностных лиц заявили порталу, что американские коллеги, с которыми удается встретиться, ведут себя холодно и придерживаются заготовленных тезисов, иногда указывая на резкие перемены в политике их страны. "Некоторые европейские чиновники затрудняются разобрать сигнал среди шума, слышат разное от разных частей администрации (президента США Дональда Трампа - ред.)", - сообщает Defense News. Так, на фоне сообщений о возможном выводе американских военных из Европы один чиновник заявил порталу, что в ходе поездки генсека НАТО Марко Рютте в Вашингтон того заверили, что американский контингент в регионе пока останется на месте. Ранее Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала о том, что европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250321/ekspert-2006405295.html

https://ria.ru/20240906/evropa-1970990318.html

https://ria.ru/20250219/ssha-2000198171.html

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Варвара Скокшина

в мире, европа, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марк рютте, пит хегсет, министерство обороны сша, нато