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Европейские чиновники пожаловались на трудности в общении с Пентагоном - РИА Новости, 21.03.2025
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12:38 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/pentagon-2006428921.html
Европейские чиновники пожаловались на трудности в общении с Пентагоном
Европейские чиновники пожаловались на трудности в общении с Пентагоном - РИА Новости, 21.03.2025
Европейские чиновники пожаловались на трудности в общении с Пентагоном
Европейские чиновники жалуются на охлаждение отношений с Пентагоном и возросшие трудности во взаимодействии с американскими коллегами, пишет портал Defense... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:38:00+03:00
2025-03-21T12:38:00+03:00
в мире
европа
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дональд трамп
марк рютте
пит хегсет
министерство обороны сша
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Европейские чиновники жалуются на охлаждение отношений с Пентагоном и возросшие трудности во взаимодействии с американскими коллегами, пишет портал Defense News. "Они (европейские чиновники - ред.) рассказали об ощущаемой на личном уровне прохладе со стороны Пентагона по отношению к Европе... Некоторые военные чиновники из Европы рассказали, что стало намного сложнее добиваться встреч с коллегами в (американском - ред.) министерстве обороны, даже с давними контактами", - пишет портал. Как сообщает Defense News, некоторые европейские военные чиновники жалуются на то, что теперь их американским коллегам приходится спрашивать разрешения у начальства даже для неформальной встречи с европейцами за чашкой кофе или ланчем. Ряд должностных лиц заявили порталу, что американские коллеги, с которыми удается встретиться, ведут себя холодно и придерживаются заготовленных тезисов, иногда указывая на резкие перемены в политике их страны. "Некоторые европейские чиновники затрудняются разобрать сигнал среди шума, слышат разное от разных частей администрации (президента США Дональда Трампа - ред.)", - сообщает Defense News. Так, на фоне сообщений о возможном выводе американских военных из Европы один чиновник заявил порталу, что в ходе поездки генсека НАТО Марко Рютте в Вашингтон того заверили, что американский контингент в регионе пока останется на месте. Ранее Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала о том, что европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250321/ekspert-2006405295.html
https://ria.ru/20240906/evropa-1970990318.html
https://ria.ru/20250219/ssha-2000198171.html
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в мире, европа, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марк рютте, пит хегсет, министерство обороны сша, нато
В мире, Европа, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марк Рютте, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО
Европейские чиновники пожаловались на трудности в общении с Пентагоном

Defense News: европейцы жалуются на охлаждение отношений с Пентагоном

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Европейские чиновники жалуются на охлаждение отношений с Пентагоном и возросшие трудности во взаимодействии с американскими коллегами, пишет портал Defense News.
"Они (европейские чиновники - ред.) рассказали об ощущаемой на личном уровне прохладе со стороны Пентагона по отношению к Европе... Некоторые военные чиновники из Европы рассказали, что стало намного сложнее добиваться встреч с коллегами в (американском - ред.) министерстве обороны, даже с давними контактами", - пишет портал.
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Как сообщает Defense News, некоторые европейские военные чиновники жалуются на то, что теперь их американским коллегам приходится спрашивать разрешения у начальства даже для неформальной встречи с европейцами за чашкой кофе или ланчем.
Ряд должностных лиц заявили порталу, что американские коллеги, с которыми удается встретиться, ведут себя холодно и придерживаются заготовленных тезисов, иногда указывая на резкие перемены в политике их страны.
"Некоторые европейские чиновники затрудняются разобрать сигнал среди шума, слышат разное от разных частей администрации (президента США Дональда Трампа - ред.)", - сообщает Defense News.
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Так, на фоне сообщений о возможном выводе американских военных из Европы один чиновник заявил порталу, что в ходе поездки генсека НАТО Марко Рютте в Вашингтон того заверили, что американский контингент в регионе пока останется на месте.
Ранее Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала о том, что европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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