https://ria.ru/20250321/pentagon-2006357412.html

Глава Пентагона опроверг сообщения о "сверхсекретном брифинге" для Маска

Глава Пентагона опроверг сообщения о "сверхсекретном брифинге" для Маска - РИА Новости, 21.03.2025

Глава Пентагона опроверг сообщения о "сверхсекретном брифинге" для Маска

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что американский предприниматель Илон Маск посетит ведомство в пятницу, но назвал сообщения о "сверхсекретном брифинге о... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T05:52:00+03:00

2025-03-21T05:52:00+03:00

2025-03-21T06:36:00+03:00

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пит хегсет

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что американский предприниматель Илон Маск посетит ведомство в пятницу, но назвал сообщения о "сверхсекретном брифинге о войне с Китаем" ложью. Ранее газета New York Times утверждала, что Пентагон в пятницу ознакомит Маска со "сверхсекретными" планами действий США на случай потенциального военного конфликта с КНР. "Мы с нетерпением ожидаем Илона Маска завтра в Пентагоне. Но фальшивые новости снова в своем репертуаре - это не встреча о "сверхсекретных планах войны с Китаем". Это неформальная встреча, посвященная инновациям, эффективности и более разумному производству. Должно получиться здорово!" - написал Хегсет на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию журналиста New York Times, в которой тот ссылался на материал издания.

https://ria.ru/20250310/mask-2004159077.html

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в мире, технологии, сша, китай, илон маск, пит хегсет, министерство обороны сша