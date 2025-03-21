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Глава Пентагона опроверг сообщения о "сверхсекретном брифинге" для Маска - РИА Новости, 21.03.2025
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05:52 21.03.2025 (обновлено: 06:36 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pentagon-2006357412.html
Глава Пентагона опроверг сообщения о "сверхсекретном брифинге" для Маска
Глава Пентагона опроверг сообщения о "сверхсекретном брифинге" для Маска - РИА Новости, 21.03.2025
Глава Пентагона опроверг сообщения о "сверхсекретном брифинге" для Маска
Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что американский предприниматель Илон Маск посетит ведомство в пятницу, но назвал сообщения о "сверхсекретном брифинге о... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T05:52:00+03:00
2025-03-21T06:36:00+03:00
в мире
технологии
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китай
илон маск
пит хегсет
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что американский предприниматель Илон Маск посетит ведомство в пятницу, но назвал сообщения о "сверхсекретном брифинге о войне с Китаем" ложью. Ранее газета New York Times утверждала, что Пентагон в пятницу ознакомит Маска со "сверхсекретными" планами действий США на случай потенциального военного конфликта с КНР. "Мы с нетерпением ожидаем Илона Маска завтра в Пентагоне. Но фальшивые новости снова в своем репертуаре - это не встреча о "сверхсекретных планах войны с Китаем". Это неформальная встреча, посвященная инновациям, эффективности и более разумному производству. Должно получиться здорово!" - написал Хегсет на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию журналиста New York Times, в которой тот ссылался на материал издания.
https://ria.ru/20250310/mask-2004159077.html
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в мире, технологии, сша, китай, илон маск, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Китай, Илон Маск, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Глава Пентагона опроверг сообщения о "сверхсекретном брифинге" для Маска

Глава Пентагона Хегсет назвал сверхсекретный брифинг о войне с Китаем ложью

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что американский предприниматель Илон Маск посетит ведомство в пятницу, но назвал сообщения о "сверхсекретном брифинге о войне с Китаем" ложью.
Ранее газета New York Times утверждала, что Пентагон в пятницу ознакомит Маска со "сверхсекретными" планами действий США на случай потенциального военного конфликта с КНР.
"Мы с нетерпением ожидаем Илона Маска завтра в Пентагоне. Но фальшивые новости снова в своем репертуаре - это не встреча о "сверхсекретных планах войны с Китаем". Это неформальная встреча, посвященная инновациям, эффективности и более разумному производству. Должно получиться здорово!" - написал Хегсет на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию журналиста New York Times, в которой тот ссылался на материал издания.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Госдуме назвали Маска заложником Пентагона
10 марта, 17:56
 
В миреТехнологииСШАКитайИлон МаскПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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