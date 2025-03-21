СМИ: Пентагон ознакомит Маска с планами на случай войны с КНР
NYT: Пентагон ознакомит Маска с планами США на случай войны с Китаем
© AP PhotoИлон Маск
© AP Photo
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пентагон в пятницу ознакомит американского предпринимателя Илона Маска со "сверхсекретными" планами действий США на случай потенциального военного конфликта с Китаем, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
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"Пентагон намерен провести для Илона Маска в пятницу брифинг по планам армии США на случай любой возможной войны с Китаем... Военные планы Пентагона... являются одними из самых тщательно охраняемых военных тайн... Сверхсекретный брифинг, который будет посвящен планам войны с Китаем, состоит из 20-30 слайдов", — говорится в публикации издания.
По данным собеседников газеты, подробные планы Маску изложат глава Пентагона Пит Хегсет, а также исполняющий обязанности главы объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Сэмюэл Папаро.
Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017-2021), начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась — ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки, — привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств.
В феврале после возвращения в Белый дом Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что если США будут настаивать на начале тарифной, торговой или любой другой войны, "Китай будет сражаться до конца".
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