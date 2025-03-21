Пашинян назвал Армению гарантом своей безопасности
Пашинян заявил, что Армения способна жить среди соседей без внешней помощи
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что республика сама способна быть гарантом своей безопасности и жить среди соседей без внешней помощи.
"Есть один гарант безопасности Армении - это сама Республика Армения, которая способна жить среди соседей без внешней помощи, без внешнего вмешательства. Этой гарантией является мир. Нет более эффективного инструмента обеспечения безопасности, чем мир", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.
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При этом он отметил, что процесс трансформации армянской армии не может поставить под угрозу мир, так как у ВС республики нет задач, которые нужно решать за пределами международно признанной территории страны. По словам Пашиняна, это касается также 200 квадратных километров территории Армении, оккупированных Азербайджаном, так как, по его мнению, есть все возможности для решения этой проблемы в процессе делимитации.
В марте 2024 года в МИД РФ заявили РИА Новости, что присутствие 102-й российской военной базы и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении, а "то, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия". Так в ведомстве прокомментировали положения доклада "Сети друзей Армении".
На Смоленской площади отметили, что предложения в сфере безопасности, озвученные в документе "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", противоречат здравому смыслу. Согласно докладу, Еревану следует выйти из ЕАЭС, в котором Армения — основной бенефициар. Когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается, уточнили в МИД РФ. Там считают, что Евросоюз воспринимает страну лишь как источник ресурсов и прибыли.
По мнению ведомства, авторы доклада рассчитывают, что раскручивание региональной нестабильности станет для ЕС и НАТО поводом для укрепления позиций в Армении.
В Гюмри в Ширакской области, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 — до 2044 года. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.