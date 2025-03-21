Рейтинг@Mail.ru
Пашинян назвал Армению гарантом своей безопасности - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/pashinjane-2006607997.html
Пашинян назвал Армению гарантом своей безопасности
Пашинян назвал Армению гарантом своей безопасности - РИА Новости, 21.03.2025
Пашинян назвал Армению гарантом своей безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что республика сама способна быть гарантом своей безопасности и жить среди соседей без внешней помощи. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:56:00+03:00
2025-03-21T23:56:00+03:00
армения
россия
гюмри
никол пашинян
евросоюз
евразийский экономический союз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976983796_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_8511346228930b49001882c816ddd119.jpg
ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что республика сама способна быть гарантом своей безопасности и жить среди соседей без внешней помощи. "Есть один гарант безопасности Армении - это сама Республика Армения, которая способна жить среди соседей без внешней помощи, без внешнего вмешательства. Этой гарантией является мир. Нет более эффективного инструмента обеспечения безопасности, чем мир", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. При этом он отметил, что процесс трансформации армянской армии не может поставить под угрозу мир, так как у ВС республики нет задач, которые нужно решать за пределами международно признанной территории страны. По словам Пашиняна, это касается также 200 квадратных километров территории Армении, оккупированных Азербайджаном, так как, по его мнению, есть все возможности для решения этой проблемы в процессе делимитации. В марте 2024 года в МИД РФ заявили РИА Новости, что присутствие 102-й российской военной базы и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении, а "то, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия". Так в ведомстве прокомментировали положения доклада "Сети друзей Армении". На Смоленской площади отметили, что предложения в сфере безопасности, озвученные в документе "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", противоречат здравому смыслу. Согласно докладу, Еревану следует выйти из ЕАЭС, в котором Армения — основной бенефициар. Когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается, уточнили в МИД РФ. Там считают, что Евросоюз воспринимает страну лишь как источник ресурсов и прибыли. По мнению ведомства, авторы доклада рассчитывают, что раскручивание региональной нестабильности станет для ЕС и НАТО поводом для укрепления позиций в Армении. В Гюмри в Ширакской области, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 — до 2044 года. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.
https://ria.ru/20250210/odkb-1998328395.html
https://ria.ru/20250321/pashinyan-2006606739.html
армения
россия
гюмри
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976983796_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_fcff674d9ebcdf1871c881b9d097b9e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, гюмри, никол пашинян, евросоюз, евразийский экономический союз, нато
Армения, Россия, Гюмри, Никол Пашинян, Евросоюз, Евразийский экономический союз, НАТО
Пашинян назвал Армению гарантом своей безопасности

Пашинян заявил, что Армения способна жить среди соседей без внешней помощи

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что республика сама способна быть гарантом своей безопасности и жить среди соседей без внешней помощи.
"Есть один гарант безопасности Армении - это сама Республика Армения, которая способна жить среди соседей без внешней помощи, без внешнего вмешательства. Этой гарантией является мир. Нет более эффективного инструмента обеспечения безопасности, чем мир", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.
Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Посол России оценил возможность выхода Армении из ОДКБ
10 февраля, 04:29
При этом он отметил, что процесс трансформации армянской армии не может поставить под угрозу мир, так как у ВС республики нет задач, которые нужно решать за пределами международно признанной территории страны. По словам Пашиняна, это касается также 200 квадратных километров территории Армении, оккупированных Азербайджаном, так как, по его мнению, есть все возможности для решения этой проблемы в процессе делимитации.
В марте 2024 года в МИД РФ заявили РИА Новости, что присутствие 102-й российской военной базы и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении, а "то, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия". Так в ведомстве прокомментировали положения доклада "Сети друзей Армении".
На Смоленской площади отметили, что предложения в сфере безопасности, озвученные в документе "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", противоречат здравому смыслу. Согласно докладу, Еревану следует выйти из ЕАЭС, в котором Армения — основной бенефициар. Когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается, уточнили в МИД РФ. Там считают, что Евросоюз воспринимает страну лишь как источник ресурсов и прибыли.
По мнению ведомства, авторы доклада рассчитывают, что раскручивание региональной нестабильности станет для ЕС и НАТО поводом для укрепления позиций в Армении.
В Гюмри в Ширакской области, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 — до 2044 года. Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Пашинян поручил выяснить возможность одностороннего подписания договоров
Вчера, 23:45
 
АрменияРоссияГюмриНикол ПашинянЕвросоюзЕвразийский экономический союзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала