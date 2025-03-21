https://ria.ru/20250321/oon-2006606887.html
Генсек ООН по торговле и развитию посетит Россию
Генсек ООН по торговле и развитию посетит Россию - РИА Новости, 21.03.2025
Генсек ООН по торговле и развитию посетит Россию
Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан посетит Россию 24 марта для обсуждения реализации Меморандума о... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T23:46:00+03:00
2025-03-21T23:46:00+03:00
2025-03-21T23:46:00+03:00
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ООН, 21 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан посетит Россию 24 марта для обсуждения реализации Меморандума о продовольственной безопасности, заключенного с РФ, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак. "Ребека Гринспан и ее команда проведут следующую консультацию с Российской Федерацией 24 марта. Это часть регулярных консультаций по обсуждению реализации Меморандума о взаимопонимании между ООН и РФ по продовольственной безопасности", - сказал Хак.
https://ria.ru/20250320/oon-2006300019.html
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в мире, россия, фархан хак, оон
В мире, Россия, Фархан Хак, ООН
Генсек ООН по торговле и развитию посетит Россию
Генсек ООН по торговле и развитию Гринспан посетит Россию 24 марта