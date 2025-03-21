https://ria.ru/20250321/ok-2006294919.html
ОК внедрили новую систему возврата и удержания пользователей на базе ИИ
ОК внедрили новую систему возврата и удержания пользователей на базе ИИ - РИА Новости, 21.03.2025
ОК внедрили новую систему возврата и удержания пользователей на базе ИИ
Одноклассники внедрили новую систему возврата и удержания пользователей соцсети, которая функционирует на базе ML-технологий. Внутренние алгоритмы анализируют... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:00:00+03:00
2025-03-21T10:00:00+03:00
2025-03-21T10:00:00+03:00
одноклассники
технологии
соцсети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001477624_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_45fd11299a1313d41f5a0a2b23e36280.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Одноклассники внедрили новую систему возврата и удержания пользователей соцсети, которая функционирует на базе ML-технологий. Внутренние алгоритмы анализируют поведение пользователей соцсети, сегментируют аудиторию, персонализируют контент, оптимизируют время отправки push-уведомлений и их количество на конкретного пользователя с учетом его интересов. Внедрение модели позволило ОК вернуть часть ранее неактивной или менее активной аудитории и увеличить ее размер итогам 2024 года.Система разделяет push-уведомления на два типа – обязательные и рекомендательные. Первые – связаны с уведомлением пользователя о важных обновлениях, которые отправляются ему в момент события. Это, например, новые заявки в друзья, сообщения или подарки. Второй тип уведомлений – это ретеншн-пуши. Они касаются предложений изучить свежий контент, появляющийся на площадке ОК с учетом интересов пользователя. Модель учитывает десятки параметров при взаимодействии с контентом и при отправке уведомления учитывает, что пользователь, например, начал чаще смотреть Клипы или читать посты блогеров определенной тематики.Новая технология способствует более точной сегментации и персонализации, повышая вовлеченность пользователей и увеличивая время, проводимое в приложении и позволяет площадке более точечно коммуницировать со своими пользователями и выбирать для этого наиболее релевантный повод и тайминг.Обновленная ретеншн-система появилась в Одноклассниках в третьем квартале 2024 года и наряду с другими продуктовыми обновлениями повлияла на рост MAU (месячная активная аудитория пользователей) социальной сети впервые за пять лет. По итогам 2024 года этот показатель увеличился до 36,2 млн. За год аудитория соцсети выросла на 1,2 млн пользователей.
https://ria.ru/20250317/kavkaz-2005468177.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001477624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1705673379d6ee9174aa0531f6e6ac08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одноклассники, технологии, соцсети
Одноклассники, Технологии, Соцсети
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Одноклассники внедрили новую систему возврата и удержания пользователей соцсети, которая функционирует на базе ML-технологий. Внутренние алгоритмы анализируют поведение пользователей соцсети, сегментируют аудиторию, персонализируют контент, оптимизируют время отправки push-уведомлений и их количество на конкретного пользователя с учетом его интересов. Внедрение модели позволило ОК вернуть часть ранее неактивной или менее активной аудитории и увеличить ее размер итогам 2024 года.
Система разделяет push-уведомления на два типа – обязательные и рекомендательные. Первые – связаны с уведомлением пользователя о важных обновлениях, которые отправляются ему в момент события. Это, например, новые заявки в друзья, сообщения или подарки. Второй тип уведомлений – это ретеншн-пуши. Они касаются предложений изучить свежий контент, появляющийся на площадке ОК с учетом интересов пользователя. Модель учитывает десятки параметров при взаимодействии с контентом и при отправке уведомления учитывает, что пользователь, например, начал чаще смотреть Клипы или читать посты блогеров определенной тематики.
Новая технология способствует более точной сегментации и персонализации, повышая вовлеченность пользователей и увеличивая время, проводимое в приложении и позволяет площадке более точечно коммуницировать со своими пользователями и выбирать для этого наиболее релевантный повод и тайминг.
Обновленная ретеншн-система появилась в Одноклассниках в третьем квартале 2024 года и наряду с другими продуктовыми обновлениями повлияла на рост MAU (месячная активная аудитория пользователей) социальной сети впервые за пять лет. По итогам 2024 года этот показатель увеличился до 36,2 млн. За год аудитория соцсети выросла на 1,2 млн пользователей.