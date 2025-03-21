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Жительница Суджанского района рассказала о смерти соседа после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:51 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/obstrel-2006352080.html
Жительница Суджанского района рассказала о смерти соседа после обстрела ВСУ
Жительница Суджанского района рассказала о смерти соседа после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.03.2025
Жительница Суджанского района рассказала о смерти соседа после обстрела ВСУ
Эвакуированная жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала РИА Новости, что во время оккупации их населенного... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:51:00+03:00
2025-03-21T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
украина
суджа
евгений марченко
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Эвакуированная жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала РИА Новости, что во время оккупации их населенного пункта украинскими боевиками умерло много мирных жителей, многих из них убили, а ее знакомого с соседней улицы разорвало в результате "прилета" снаряда ВСУ. "Бомба застряла на крыше одна, но не разорвалась... Поначалу еще, когда Украина вошла, повылетели все окна. Там такой ужас, такой ужас – там нет ни одного целого дома, ни одной улицы. Людей много умерло, много поубивало людей, позавчера только два человека. С соседней улицы (мужчину) убило... - он пошел посыпать (корма) курам, "прилет" был, и его в клочья разорвало, соседа недалеко от нас", - сказала Марченко сквозь слезы. Она также рассказала, что ВСУ их сильно обстреливали, из-за чего мирные жители не могли спать ночами, постоянно жили в подвалах и очень ждали российских бойцов. Минобороны РФ сообщило об освобождении райцентра Суджи 13 марта.
https://ria.ru/20250320/pozhar-2006339463.html
суджанский район
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суджанский район, украина, суджа, евгений марченко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Украина, Суджа, Евгений Марченко, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Суджанского района рассказала о смерти соседа после обстрела ВСУ

Жительница Марченко: соседа разорвало в клочья от прилета снаряда ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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КУРСК, 21 мар - РИА Новости. Эвакуированная жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала РИА Новости, что во время оккупации их населенного пункта украинскими боевиками умерло много мирных жителей, многих из них убили, а ее знакомого с соседней улицы разорвало в результате "прилета" снаряда ВСУ.
"Бомба застряла на крыше одна, но не разорвалась... Поначалу еще, когда Украина вошла, повылетели все окна. Там такой ужас, такой ужас – там нет ни одного целого дома, ни одной улицы. Людей много умерло, много поубивало людей, позавчера только два человека. С соседней улицы (мужчину) убило... - он пошел посыпать (корма) курам, "прилет" был, и его в клочья разорвало, соседа недалеко от нас", - сказала Марченко сквозь слезы.
Она также рассказала, что ВСУ их сильно обстреливали, из-за чего мирные жители не могли спать ночами, постоянно жили в подвалах и очень ждали российских бойцов.
Минобороны РФ сообщило об освобождении райцентра Суджи 13 марта.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районУкраинаСуджаЕвгений МарченкоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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