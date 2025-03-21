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Опрос показал, сколько французов готовы инвестировать в оборону страны - РИА Новости, 21.03.2025
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01:35 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/oborona-2006344268.html
Опрос показал, сколько французов готовы инвестировать в оборону страны
Опрос показал, сколько французов готовы инвестировать в оборону страны - РИА Новости, 21.03.2025
Опрос показал, сколько французов готовы инвестировать в оборону страны
Более половины французов готовы инвестировать свои сбережения в укрепление обороны страны, для чего минфин распорядился создать специальные вклады, следует из... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T01:35:00+03:00
2025-03-21T01:35:00+03:00
в мире
франция
россия
европа
эммануэль макрон
себастьян лекорню
дональд туск
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ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости. Более половины французов готовы инвестировать свои сбережения в укрепление обороны страны, для чего минфин распорядился создать специальные вклады, следует из опроса газеты Figaro. Так, 51,77% респондентов положительно ответили на вопрос, "готовы ли вы инвестировать ваши сбережения в оборонный фонд". При этом 48,23% ответили, что не собираются этого делать. Опрос проводился 20 марта онлайн на сайте издания, проголосовали 132 775 человек. Ранее в четверг министр финансов Франции Эрик Ломбар сообщил, что французский государственный инвестиционный банк Bpifrance в ближайшее время создаст специальные вклады для инвестиций граждан в оборонные компании страны. Минимальный вклад составит 500 евро длительностью не менее 5 лет. Таким образом правительство рассчитывает получить 450 миллионов евро инвестиций для компаний ВПК. По его словам, оборонным предприятиям нужно минимум 5 миллиардов евро чистых инвестиций, чтобы нарастить производство, как распорядился президент Франции Эммануэль Макрон. В четверг в минфине в присутствии Ломбара и министра обороны Себастьяна Лекорню состоялась встреча между частными инвесторами и представителями оборонных компаний. Лекорню затем сообщил, что ВС Франции в этом году намерены закупить вооружений и боеприпасов на сумму в 45 миллиардов евро. Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
https://ria.ru/20250307/frantsija-2003592987.html
https://ria.ru/20250314/makron-2005076203.html
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в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, себастьян лекорню, дональд туск, нато, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Дональд Туск, НАТО, Евросоюз
Опрос показал, сколько французов готовы инвестировать в оборону страны

Figaro: более половины французов готовы инвестировать свои сбережения в оборону

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений
Французский военнослужащий на основном боевом танке Леклерк во время учений - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости. Более половины французов готовы инвестировать свои сбережения в укрепление обороны страны, для чего минфин распорядился создать специальные вклады, следует из опроса газеты Figaro.
Так, 51,77% респондентов положительно ответили на вопрос, "готовы ли вы инвестировать ваши сбережения в оборонный фонд". При этом 48,23% ответили, что не собираются этого делать. Опрос проводился 20 марта онлайн на сайте издания, проголосовали 132 775 человек.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Премьер Франции выступил против перевооружения любой ценой
7 марта, 12:13
Ранее в четверг министр финансов Франции Эрик Ломбар сообщил, что французский государственный инвестиционный банк Bpifrance в ближайшее время создаст специальные вклады для инвестиций граждан в оборонные компании страны. Минимальный вклад составит 500 евро длительностью не менее 5 лет. Таким образом правительство рассчитывает получить 450 миллионов евро инвестиций для компаний ВПК. По его словам, оборонным предприятиям нужно минимум 5 миллиардов евро чистых инвестиций, чтобы нарастить производство, как распорядился президент Франции Эммануэль Макрон.
В четверг в минфине в присутствии Ломбара и министра обороны Себастьяна Лекорню состоялась встреча между частными инвесторами и представителями оборонных компаний. Лекорню затем сообщил, что ВС Франции в этом году намерены закупить вооружений и боеприпасов на сумму в 45 миллиардов евро.
Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Макрон распорядился о наращивании военного производства
14 марта, 18:08
 
В миреФранцияРоссияЕвропаЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюДональд ТускНАТОЕвросоюз
 
 
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